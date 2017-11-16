На Казанском авиационном заводе им. Горбунова выкатили на летно-испытательную станцию модернизированный стратегический ракетоносец Ту-160М2. Самолет собирали в новом ангаре, построенном по программе реконструкции предприятия, сообщает KazanFirst.

Характеристики этого воздушного судна заставят американских генералов хвататься за голову, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт, летчик-инструктор Андрей Красноперов.

Несмотря на то, что Ту-160М2 внешне мало чем отличается от своего предшественника, он, по сути, является совершенно новым воздушным судном. Главные изменения кроются под фюзеляжем — там размещены новый бортовой комплекс радиоэлектронного оборудования и новая система РЭБ (система радиоэлектронной борьбы — прим. ред.).

«У нас всегда большое внимание уделялось средствам РЭБ. Они нужны для того, чтобы не дать противнику уничтожить самолет. Раньше, если в сторону воздушного судна направлялась ракета противника, то средства РЭБ выбрасывали тепловые ловушки. Сейчас же у противника появились новые, умные ракеты с несколькими системами наведения — тепловыми, оптическими и радиоэлектронными. Поэтому нашим инженерам пришлось использовать комплексный подход для обмана вражеских боеприпасов, а это совершенно новый уровень», — поясняет ситуацию Красноперов.

По словам собеседника ФАН, Ту-160М2 мог обзавестись системой, объединяющей в себе функции бортовых комплексов «Витебск» и «Рычаг», которые необходимы для отклонения и ослепления вражеских ракет, подлетающих к российским воздушным судам.

«Такие системы позволяют создавать вокруг самолета невидимое поле, которое на определенном расстоянии уводит в сторону и подрывает подлетающую ракету противника. И вот на Ту-160М2 может быть установлен такой комплекс, только еще лучше. Кроме того, модернизированный ракетоносец скорее всего получил новые силовые установки с увеличенной дальностью и продолжительностью полета. Я уверен, самолет получился очень удачным, его характеристики явно заставят американских генералов хвататься за голову. Они бы многое отдали, чтобы заполучить его», — заключил военный аналитик.

Отметим, первый полет модернизированного стратегического бомбардировщика намечен на февраль следующего года. Ракетоносец построен благодаря технологическому заделу, оставшемуся со времен Советского Союза. Выпуск самолета подтвердил готовность предприятия к возобновлению производства, остановленного в 1992 году. В целом, военное ведомство России планирует закупить не менее 50 таких машин.