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Эксперты считают, что новый закон о введении такс-фри оживит экономику России
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    Эксперты считают, что новый закон о введении такс-фри оживит экономику России

    16:29  16 Ноября 2017
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    Эксперты считают, что новый закон о введении такс-фри оживит экономику России

    Москва, 16 ноября. Эксперт-экономист прокомментировал закон о введении такс-фри в России, принятый депутатами Госдумы в третьем чтении.

    Доцент кафедры экономики и финансов РАНХиГС Алисен Алисенов напомнил, что подобная практика существует во многих странах мира и неоднократно доказала свою эффективность. По мнению эксперта, введение нового закона оживит российскую экономику и повысит спрос на отечественные товары.

    Алисенов подчеркнул, что в сложившейся курсовой разнице рубля по отношению к ведущим валютам мира, спрос на российскую продукцию стабильно растет. Отечественные товары конкурентны по цене, а введение такс-фри станет дополнительным стимул для иностранных покупателей.

    Эксперт считает, что законопроект установил несколько завышенную планку в 10 тысяч рублей, преодолев которую иностранный граждане смогут компенсировать НДС, уплаченный при покупке российских товаров. На первоначальном этапе, пишет RT, планка могла составлять 5-7 тысяч.

    Эксперты считают, что новый закон о введении такс-фри оживит экономику России

    Автор: Алексей Громов
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    #госдума #налог #ндс #такс-фри
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