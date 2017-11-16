Эксперты считают, что новый закон о введении такс-фри оживит экономику России

Москва, 16 ноября. Эксперт-экономист прокомментировал закон о введении такс-фри в России, принятый депутатами Госдумы в третьем чтении.

Доцент кафедры экономики и финансов РАНХиГС Алисен Алисенов напомнил, что подобная практика существует во многих странах мира и неоднократно доказала свою эффективность. По мнению эксперта, введение нового закона оживит российскую экономику и повысит спрос на отечественные товары.

Алисенов подчеркнул, что в сложившейся курсовой разнице рубля по отношению к ведущим валютам мира, спрос на российскую продукцию стабильно растет. Отечественные товары конкурентны по цене, а введение такс-фри станет дополнительным стимул для иностранных покупателей.

Эксперт считает, что законопроект установил несколько завышенную планку в 10 тысяч рублей, преодолев которую иностранный граждане смогут компенсировать НДС, уплаченный при покупке российских товаров. На первоначальном этапе, пишет RT, планка могла составлять 5-7 тысяч.