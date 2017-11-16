Полторак попросил Канаду о помощи по вопросу миротворцев ООН в Донбассе

Ванкувер, 16 ноября. Киеву необходима поддержка Канады при решении вопроса размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе. Об этом заявил в четверг глава Минобороны Украины Степан Полторак на встрече с главой канадского МИД Христей Фриланд, сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства.

«Мы имеем вашу поддержку во многих вопросах, благодарны за поддержку, и хотим продолжить основательное сотрудничество в следующем году», — сообщил Полторак.

В ходе встречи Полторак подробно рассказал Фриланд об украинском видении миротворческой миссии ООН в Донбассе, а также о проведении Киевом реформ в оборонном секторе и пригласил Фриланд посетить Украину с ответным визитом.

Встреча Полторака и Фриланд прошла в рамках визита украинского министра обороны в Канаду. Напомним, в среду в Ванкувере Полторак заявил, что Киев полностью исключает возможность участия России в миротворческой миссии в Донбассе.

В свою очередь президент России Владимир Путин ранее сообщал, что выступает за отправку миротворцев ООН в зону конфликта, однако подчеркивал, что при этом миротворцы должны находиться только на линии разграничения в Донбассе и только в целях обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.