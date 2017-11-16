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Новости Сирии
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Украина
Полторак попросил Канаду о помощи по вопросу миротворцев ООН в Донбассе
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    Полторак попросил Канаду о помощи по вопросу миротворцев ООН в Донбассе

    16:41  16 Ноября 2017
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    Полторак попросил Канаду о помощи по вопросу миротворцев ООН в Донбассе

    Ванкувер, 16 ноября. Киеву необходима поддержка Канады при решении вопроса размещения миротворческой миссии ООН в Донбассе. Об этом заявил в четверг глава Минобороны Украины Степан Полторак на встрече с главой канадского МИД Христей Фриланд, сообщает пресс-служба украинского оборонного ведомства.

    «Мы имеем вашу поддержку во многих вопросах, благодарны за поддержку, и хотим продолжить основательное сотрудничество в следующем году», — сообщил Полторак.

    В ходе встречи Полторак подробно рассказал Фриланд об украинском видении миротворческой миссии ООН в Донбассе, а также о проведении Киевом реформ в оборонном секторе и пригласил Фриланд посетить Украину с ответным визитом.

    Встреча Полторака и Фриланд прошла в рамках визита украинского министра обороны в Канаду. Напомним, в среду в Ванкувере Полторак заявил, что Киев полностью исключает возможность участия России в миротворческой миссии в Донбассе.

    В свою очередь президент России Владимир Путин ранее сообщал, что выступает за отправку миротворцев ООН в зону конфликта, однако подчеркивал, что при этом миротворцы должны находиться только на линии разграничения в Донбассе и только в целях обеспечения безопасности сотрудников ОБСЕ.

    Автор: Алексей Громов
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    #донбасс #канада #полторак #миротворцы
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