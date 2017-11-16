Путин призвал дать право перевозки углеводородов по Севморпути только судам под флагом РФ
Москва, 16 ноября. Судам, которые ходят под российским флагом, необходимо предоставить исключительное право на перевозку углеводородов по Северному морскому пути, заявил президент России Владимир Путин во время совещания по стимулированию строительства судов и морской техники на СК «Звезда».
Путин обсудил с участниками совещания предоставление судам, плавающим по флагом России, «исключительного права на перевозку и хранение углеводородов в акватории Северному морскому пути».
«Этот шаг позволит нарастить объем морских перевозок, будет укреплять позиции отечественных судоходных компаний, создаст дополнительные возможности для обновления принадлежащего им флота», — обратил внимание на положительные моменты этого шага президент России.
По словам российского лидера, соответствующий проект закона в настоящее время рассматривается в Государственной думе.
«Рассчитываю, что уже в скором времени будет принят», — добавил Путин.