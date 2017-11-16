Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Путин обсудит Сирию с Эрдоганом и Роухани в Сочи
Политика
Путин призвал дать право перевозки углеводородов по Севморпути только судам под флагом РФ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путин призвал дать право перевозки углеводородов по Севморпути только судам под флагом РФ

    16:45  16 Ноября 2017
    485

    Путин призвал дать право перевозки углеводородов по Севморпути только судам под флагом РФ

    Москва, 16 ноября. Судам, которые ходят под российским флагом, необходимо предоставить исключительное право на перевозку углеводородов по Северному морскому пути, заявил президент России Владимир Путин во время совещания по стимулированию строительства судов и морской техники на СК «Звезда».

    Путин обсудил с участниками совещания предоставление судам, плавающим по флагом России, «исключительного права на перевозку и хранение углеводородов в акватории Северному морскому пути».

    «Этот шаг позволит нарастить объем морских перевозок, будет укреплять позиции отечественных судоходных компаний, создаст дополнительные возможности для обновления принадлежащего им флота», — обратил внимание на положительные моменты этого шага президент России.

    Путин призвал дать право перевозки углеводородов по Севморпути только судам под флагом РФ

    По словам российского лидера, соответствующий проект закона в настоящее время рассматривается в Государственной думе.

    «Рассчитываю, что уже в скором времени будет принят», — добавил Путин.

    Автор: Катерина Тимошенская
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #перевозка #севморпуть #углеводороды #флаг рф
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        17:44   16 Ноября 2017
        45
        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        17:13   16 Ноября 2017
        259
        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        12:37   16 Ноября 2017
        3934
        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        11:03   16 Ноября 2017
        2126