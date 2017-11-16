ВКС РФ нанесли авиаудар по остаткам боевиков ИГИЛ

Абу-Кемаль, 16 ноября. Бомбардировщики ВКС РФ Ту-22М3 нанесли групповой авиаудар по объектам «Исламского государства»1 в районе города Абу-Кемаль.

В военном ведомстве России сообщили, что в среду группа из шести стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 совершила перелет над территорией Ирана и Ирака, после чего достигла сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

В районе населенного пункта Абу-Кемаль бомбардировщики нанесли групповой удар по объектам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Целями ВКС РФ стали опорные пункты, бронетехника и скопления живой силы игиловцев.

Отмечается, что уничтожение объектов «Халифата» подтвердили средства объективного контроля.

1 Организация запрещена на территории РФ.