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ВКС РФ нанесли авиаудар по остаткам боевиков ИГИЛ
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    ВКС РФ нанесли авиаудар по остаткам боевиков ИГИЛ

    16:04  16 Ноября 2017
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    ВКС РФ нанесли авиаудар по остаткам боевиков ИГИЛ

    Абу-Кемаль, 16 ноября. Бомбардировщики ВКС РФ  Ту-22М3 нанесли групповой авиаудар по объектам «Исламского государства»1 в районе города Абу-Кемаль.

    В военном ведомстве России сообщили, что в среду группа из шести стратегических бомбардировщиков Ту-22М3 совершила перелет над территорией Ирана и Ирака, после чего достигла сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

    В районе населенного пункта Абу-Кемаль бомбардировщики нанесли групповой удар по объектам террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России). Целями ВКС РФ стали опорные пункты, бронетехника и скопления живой силы игиловцев.

    Отмечается, что уничтожение объектов «Халифата» подтвердили средства объективного контроля.

    ВКС РФ нанесли авиаудар по остаткам боевиков ИГИЛ

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #вкс рф #игил #абу-кемаль
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