Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Путин обсудит Сирию с Эрдоганом и Роухани в Сочи
Россия
Крым пригласил New York Times в гости, чтобы завершить споры о своей принадлежности
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Крым пригласил New York Times в гости, чтобы завершить споры о своей принадлежности

    16:37  16 Ноября 2017
    3009

    Крым пригласил New York Times в гости, чтобы завершить споры о своей принадлежности

    Москва, 16 ноября. Сотрудникам New York Times стоит лично побывать в Крыму, чтобы раз и навсегда убедиться, что полуостров является российской территорией, а вовсе не «спорной». Об этом заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

    «Главному редактору и журналистам ничего не мешает приехать в Крым и лично убедиться, что это не спорная территория, а неотъемлемая часть Российской Федерации. Мы знаем такие примеры, когда в Крым приезжали многие политические лидеры партий и политических сил из различных стран мира и видели, что здесь все хорошо», — цитирует РИА Новости Иоффе.

    Глава общественной палаты Крыма подчеркнул, что политические элиты западных стран не могут быть не в курсе, что референдум, проведенный в Крыму, а также последующее присоединение полуострова к России — это логичные и совершенно демократические процессы. Признание этого факта всеми мировыми державами неизбежно, отметил Иоффе. Он также призвал не забывать, что процесс легитимизации крымского вопроса на уровне западных стран уже давно запущен, и заверил, что «еще наше поколение увидит полное признание этой ситуации во всем мире».   

    Напомним, ранее американское издание New York Times в своей статье обозначило Крым как «спорную территорию», пометив границу полуострова с Украиной пунктиром.   

    Автор: Федор Веснин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #крым #new york times
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        Песков о решении ВАДА: Готовимся к Олимпийским играм

        17:44   16 Ноября 2017
        45
        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        Земан раскритиковал ЕС за позицию по Крыму и Косово: Это двойные стандарты

        17:13   16 Ноября 2017
        259
        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        12:37   16 Ноября 2017
        3934
        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        11:03   16 Ноября 2017
        2126