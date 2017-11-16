Крым пригласил New York Times в гости, чтобы завершить споры о своей принадлежности

Москва, 16 ноября. Сотрудникам New York Times стоит лично побывать в Крыму, чтобы раз и навсегда убедиться, что полуостров является российской территорией, а вовсе не «спорной». Об этом заявил глава общественной палаты Крыма Григорий Иоффе.

«Главному редактору и журналистам ничего не мешает приехать в Крым и лично убедиться, что это не спорная территория, а неотъемлемая часть Российской Федерации. Мы знаем такие примеры, когда в Крым приезжали многие политические лидеры партий и политических сил из различных стран мира и видели, что здесь все хорошо», — цитирует РИА Новости Иоффе.

Глава общественной палаты Крыма подчеркнул, что политические элиты западных стран не могут быть не в курсе, что референдум, проведенный в Крыму, а также последующее присоединение полуострова к России — это логичные и совершенно демократические процессы. Признание этого факта всеми мировыми державами неизбежно, отметил Иоффе. Он также призвал не забывать, что процесс легитимизации крымского вопроса на уровне западных стран уже давно запущен, и заверил, что «еще наше поколение увидит полное признание этой ситуации во всем мире».

Напомним, ранее американское издание New York Times в своей статье обозначило Крым как «спорную территорию», пометив границу полуострова с Украиной пунктиром.