Польша не представила доказательств «покушения» на Качиньского — МИД РФ

Москва, 16 ноября. Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов заявил, что Польша не представила конкретных доказательств «взрыва» на борту самолета президента республики Леха Качиньского.

Как отметил Титов, по поводу продолжающихся в Польше спекуляций на тему «взрыва» на борту президентского лайнера до сих пор ничего конкретного так и не было предъявлено, при этом польские власти прилагают титанические усилия с целью найти доказательства «покушения» на Качиньского и броские заявления на сей счет, тиражируемые высокопоставленными деятелями.

«Да этого и быть не может», — подчеркнул он.

По его словам, выводы Межгосударственного авиационного комитета остаются единственно достоверными и обоснованными.

«Любые фантазии на эту тему не только неэтичны и неуместны, но и носят явный характер сведения счетов в польских внутриполитических разборках», — выразил мнение Титов.

Напомним, первый заместитель председателя Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич также считает, что власти Польши спекулируют на гибели президента Леха Качиньского в собственных политических интересах.