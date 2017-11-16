МВД РФ опровергло сообщения о реструктуризации следственных органов

Москва, 16 ноября. Сообщения СМИ о том, что МВД РФ якобы намерено сократить или ликвидировать Следственный комитет РФ, не соответствуют действительности, заявила в четверг официальный представитель ведомства Ирина Волк.

По ее словам, МВД не предлагало реформировать систему органов предварительного следствия в России и не выдвигало предложений о передаче полномочий СК РФ другим ведомствам, пишет РИА Новости.

«Министерство не выдвигало инициатив о передаче полномочий Следственного комитета Российской Федерации другим ведомствам, и тем более – о его ликвидации», — подчеркнула Волк.

Она также отметила, что МВД в настоящее время не планирует проводить реструктуризацию следственных органов.