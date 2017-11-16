Сирия сегодня: ВВС Израиля нанесли удар по позициям САА в районе Байт-Джинн, армия США находится в САР незаконно

Сирия, 16 ноября. Официальный Дамаск обвинил Израиль в нанесении очередного авиаудара. В МИД РФ назвали абсурдом заявление Пентагона о том, что войска США находятся в САР законно. Последние новости ближневосточной страны — в материале Федерального агентства новостей.

ВВС Израиля ударили по армии САР

Высшее командование вооруженных сил Сирии обвинило Иерусалим в нанесении очередного авиаудара по позициям САА в районе Бейт-Джинн.

Офицеры правительственных сил Сирии рассказали, что самолеты Израиля произвели атаку позиций 42-й бригады 4-й механизированной дивизии армии САР близ Голанских высот. По данным информационного агентства «Аль-Масдар» в результате ракетно-бомбового удара погибли четверо военных.

Пока израильская сторона не прокомментировала это заявление. Однако последовала реакция со стороны главарей запрещенной в России террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1», которые под шумок решили взять ответственность за взрыв на себя. Радикальные исламисты утверждают, что позиции сирийских военных были поражены выстрелом противотанкового ракетного комплекса.

Тем не менее, у многих военных экспертов и аналитиков вызывает сомнение, что опытные офицеры армии САР могли спутать авиационный удар с попаданием управляемой ракеты ПТРК.

«Американский абсурд»

Власти Российской Федерации считают абсурдными заявления Пентагона о том, что военнослужащие США находятся в Сирии законно, на основании решения СБ ООН. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства РФ Сергей Лавров.

«Министр обороны США заявил, что есть решение Совета Безопасности ООН, которое позволяет Вашингтону иметь свои войска на территории Сирии. Мы незамедлительно поинтересовались в Госдепартаменте, какие конкретно решения имеются в виду. Нам невнятное ответили, и отвечающий явно понимал абсурдность заявлений о наличии якобы легитимных оснований», — подчеркнул российский министр.

По заявлению Сергея Лаврова, Москва в настоящее время продолжает работать в этом направлении и пытается выйти на диалог с американской стороной.

Новый командующий

Командование Сирийской арабской армии назначило нового лидера 105-й бригады Республиканской гвардии, которая действует в восточной части провинции Дамаск. Об этом сообщил информационный портал «Аль-Масдар».

По данным издания, новым командующим стал генерал Мухаммед Найюф, который введет борьбу с радикальными исламистами с самого начала вооруженного конфликта в Сирии. Отмечается, что перед офицером армии САР поставлена задача зачистить от боевиков подступы к транспортной базе сирийской армии. Она является стратегически важным объектом в регионе. Ранее сообщалось, что исламисты сразу двух группировок пытаются захватить транспортную базу на востоке сирийской столицы.

Напомним, вооруженный конфликт в Сирийской арабской республике продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.

1 Организация запрещена на территории РФ.