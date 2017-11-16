Эдгард Запашный: Поднимать вопрос о существовании животных в цирке аморально

В Санкт-Петербурге в четверг, 16 ноября, открылся VI Международный Культурный форум. Одна из его секций посвящена искусству цирка и уличного театра. Представляют ее российские мэтры жанров — народный артист России Вячеслав Полунин и директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный. Знаменитый дрессировщик рассказал Федеральному агентству новостей, почему судьба европейских цирков сегодня незавидна, если сравнивать с ее с судьбой российских цирков, что будет после запрета на работу с животными, и каково быть доверенным лицом президента.

— Эдгард Вальтерович, вы говорите, что современный мир стал по-другому относиться к цирку, и в европейском и американском цирке дела плохи. Скажите, что вы имели в виду?

— Индустрия цирка сейчас существует только в нашей стране. Китай сейчас тоже идет по дороге советского цирка и пытается создать эту индустрию. На форуме мы подпишем соглашение о строительстве самого крупного цирка в мире на территории Китая. Это будет русский цирк, с триколором и архитектурными элементами в стиле храма Василия Блаженного, в нем будет работать большинство российских артистов из Большого Московского государственного цирка.

Европейский цирк сейчас фактически ведут к разрушению законами о запрете на работу с животными. Я уверен, это временная мера. Сейчас мало кто осознает, что пропаганда запрета работы с животными в цирке — первый шаг в деятельности радикальных зоозащитных организаций. Следующим шагом будет закрытие зоопарков в Европе, упразднение сафари-парков, а дальше — запрет домашних животных. Потому что воспитание любой собаки и кошки — это те же принципы дрессуры, это то же самое, что в цирке: поставить правила, научить, где-то наказать. Если собака нападает на вашего ребенка, ее бесполезно уговаривать, придется наказать.

Я считаю, что до тех пор, пока мир не является вегетарианским, до тех пор, пока мы с вами ездим на авто с кожаными салонами, в принципе, аморально поднимать вопрос о существовании животных в цирке и зоопарке — здесь уж их точно никто не убивает… Почему-то около «Макдональдсов» никто не пикетирует: дело в том, что у них 80 млрд долларов бюджет, с которым они любую зоозащитную организацию просто сметут, и последние это знают. В этом состоит политика двойных стандартов — на «больших» они не прут. Цирк у нас в этом смысле незащищенное искусство. Но в конце концов, люди разберутся в том, что действия зоозащитников ведут к полному ограждению нас от живой природы, буквально бетонной стеной.

Основная глупость, которую сейчас пропагандируют — все животные должны быть на воле, а мы с вами в городах. За последние 20 лет с этой планеты исчезли 10 видов диких животных, только потому, что мы рассуждали «природа сама разберется». Мы не вмешались в эту жизнь, и ее больше нет. Неправильно рассуждать о том, что человек не должен взаимодействовать с животными. Должен. Собака тоже была дикой, и собака, и лошадь, и корова. Животные стали домашними только потому, что такие люди как я и мой брат проводили с ними век, и они стали нам друзьями. Для вас загадка найти общий язык с тигром, а для меня — нет.

— В России вы чувствуете это давление зоозащитных организаций?

— Небольшое давление есть, к сожалению. Я читаю комментарии, часто эти зоозащитники от собственной агрессивности показывают свою необразованность. Чаще всего я читаю что-то вроде: «Когда же вас сожрут?!». Эти люди желают зла, и это говорит об их радикальном настрое. Дай им возможность меня застрелить — они застрелят, лишь бы на какой-то момент оказаться правыми. Но благодаря этим форумам мы доказываем, что позиция нашего государства в этом отношении адекватна. Наш президент время от времени держит на руках тигренка, катается на лошади, ходит на рыбалку, постоянно взаимодействует с природой и показывает, что не желает отделяться от нее.

— Вы с Аскольдом Запашным стали доверенными лицами президента. Что вам дает этот статус, и чем вообще занимаются доверенные лица Путина?

— Доверенные лица президента – не те, кто должен помочь ему выиграть выборы. Это те, кто на протяжении срока президентства остаются неким мостиком общения между слоем населения, за который они отвечают, и властью. Доверенных лиц сейчас порядка 550 человек, это разные люди, которые отлично знают проблематику внутри своей индустрии. Есть правило шести рукопожатий в решении проблемы, здесь они сокращены до минимума. У нас есть короткий путь к президенту, и это очень важно, это хороший инструмент. Я не единожды принимал участие в решении вопросов обращения с животными, причем президент в это не вмешивался — это вовсе необязательно. Был случай, когда в регионе вставал вопрос об уничтожении конюшен при строительстве дома.

Причем разрешение в таких случаях дает губернатор или мэр города. И когда у него раздается звонок доверенного лица президента, то он понимает, что достаточно дня — и это дойдет лично до Путина. Ему становится немножечко жутковато, он понимает, что по-тихому ничего сделать не удастся. А иногда губернатор и не знает, что происходит в его регионе, может, там чиновники сами бесчинствуют, и он начинает благодаря нашему звонку разбираться. Мы можем озвучивать такие проблемы на самом высоком уровне, и это ускоряет их решение. Доверенные лица нужны, прежде всего, для этого.

— Вам важно такое внимание к цирковой индустрии со стороны президента?

— Знаете, в Совет по культуре при президенте до сих пор не входит ни один человек из моей индустрии — это говорит о все еще существующих преградах. Мы должны все время доказывать свою состоятельность, объяснять, что средства, выделенные на цирк, идут не только на популяризацию цирка, а на общение семейного и международного плана, на объединение людей.

Хлеба и зрелищ народу! Но кормить — не наша задача, а вот веселить — это да. Но цирк несет не только развлекательную, но научную, социальную функцию. Ребенок, вернувшись из цирка, посмотрев на собачку, лошадь, приходит домой и говорит: «Я тоже хочу домашнюю зверушку, я тоже хочу гладить кого-то по утрам». Мы с братом вошли в небольшое количество 550 доверенных лиц президента. Думаю, это оценка нашей работы, видение и изучение нас, как индивидуальностей, разделение нашей точки зрения. Владимир Путин хорошо понимает, кому он доверяет общение с собой.