Грузовик, перевозивший 20 тонн тефтелей, перевернулся на трассе в Швеции

Москва, 16 ноября. Водитель грузовика, перевозившего около 20 тонн тефтелей, не справился с управлением на заледеневшей дороге на западе Швеции. Из-за тяжести прицепа машину занесло, и она съехала в канаву.

Инцидент произошел в среду вечером между городами Скара и Йетене. В результате происшествия никто не пострадал. Часть тефтелей оказалась на дороге, другую шведским полицейским пришлось несколько часов выгружать из прицепа, сообщает телеканал SVT.

По предварительным данным, причиной заноса стала тяжесть прицепа, которая оказалась для грузовика чрезмерной.