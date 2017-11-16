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Дюжев объяснил свои слова о российских зрителях и «туфте»
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    Дюжев объяснил свои слова о российских зрителях и «туфте»

    16:07  16 Ноября 2017
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    Дюжев объяснил свои слова о российских зрителях и «туфте»

    Москва, 16 ноября. Российский актер театра и кино Дмитрий Дюжев, ранее заявивший, что российский зритель заслужил бесталанные телевизионные сериалы, попытался оправдаться за свои слова. Об этом он написал в своем Instagram, отметив, что долго размышлял прежде чем комментировать «очередную провокацию журналистов». 

    «У вас есть право хранить молчание. Все что вы скажете может и будет использовано против вас в суде», — обратился к поклонникам 39-летний артист. 

    Дюжев объяснил свои слова о российских зрителях и «туфте»

    Он заявил, что это очередная провокация со стороны журналистов, пишут «Известия».

    «Я верой и правдой служу своему зрителю вот уже более 20 лет. Боготворю и люблю его — без этого невозможны моя профессия и моя жизнь», — написал Дюжев.

    Напомним, скандал разгорелся после интервью Дюжева, в котором он рассказал об инциденте в воздушной гавани, когда другие пассажиры отказались пропускать его к стойке вне очереди.

    Тогда он заявил, что ради отдыха россиян «рискует жизнью», а в результате оказывается в последнем вагоне. Кроме того, по мнению артиста, именно такой публике нравится «лабуда и туфта», которую ей предлагают телеканалы. 

    Россиян возмутили слова Дюжева, на страницах социальных сетей артиста они стали оставлять гневные комментарии.  

    Автор: Дана Балан
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    #актер #россияне #тв #сериалы #дюжев
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