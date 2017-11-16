Донбасс сегодня: ВСУ спасают волонтеры, штаб АТО занижает потери, украинские СМИ ждут наступления

Донбасс, 16 ноября. ВСУ ударили «Градами» по пригородам Горловки. Небоевые потери ВСУ превысили боевые в два раза. Информационная кампания по дискредитации ДНР и ЛНР стартовала в украинских СМИ. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки 20 населенных пунктов ДНР и ЛНР подверглись обстрелам киевских силовиков. По территории республик было выпущено более 1100 артиллерийских снарядов, мин и гранат различного типа. Огонь по городам и селам Донбасса велся из артиллерийских систем калибром 152 и 122 мм, РСЗО «Град» и минометов калибром 120 и 82 мм, запрещенных минскими соглашениями.

В ходе обстрелов населенных пунктов Донбасса украинские силовики активно использовали штатные вооружения боевых машин пехоты, гранатометы различного типа и крупнокалиберное стрелковое оружие, а также зенитные установки типа ЗУ-23-2. Всего бойцы национальной гвардии Украины и ВСУ нарушили режим тишины 35 раз.

ВСУ нарушают минские соглашения

В оперативном командовании ДНР представили данные о применении киевскими силовиками запрещенных систем вооружения по населенным пунктам республики, подтвержденные донецкой стороной СЦКК. Так, вчера, после 23 часов, ВСУ обстреляли поселок Гольмовский и Карло-Марксово (горловское направление), выпустив 22 артиллерийских снаряда калибром 152 мм.

Также ночью, когда мирные жители спали, украинские силовики выпустили два пакета реактивных ракет из РСЗО «Град» (80 снарядов) по району села Зайцево под Горловкой. Донецкие военные зафиксировали, что обстрел перед запланированной на ближайшее время встречей контактных групп в Минске велся со стороны подконтрольного ВСУ Дзержинска с позиций реактивного артиллерийского дивизиона 128-й отдельной горно-пехотной бригады. Приказ на огонь отдал лично командир бригады Собко.

ДНР раскрыла тактику ВСУ

Как сообщили в оборонном ведомстве республики, командование так называемой АТО пытается ввести в заблуждение донецкую разведку. С этой целью постоянно проводится перемещение колонн бронетехники и личного состава вдоль линии соприкосновения. Таким образом ВСУ создают видимость прибытия новых подразделений на передовую.

В качестве примера донецкие военные указали на прибытие в подконтрольную ВСУ Красногоровку батальона бронетехники и личного состава. Ровно через два дня, 15 ноября, эти же подразделения выдвинулись в сторону Мариуполя.

В ДНР назвали и еще одну причину таких небрежных перемещений ВСУ. Дело в том, что таким образом командование подразделений ВСУ неплохо зарабатывает на списании больших денежных средств, предназначенных для обеспечения мероприятий по обману разведки ДНР. Но действия украинских силовиков позволяют ополченцам вычислять маршруты следования их военной техники, ее маркировку, условные обозначения и другие данные.

Волонтеры – единственное спасение ВСУ

Ранее военная разведка ДНР сообщала о коллективном обращении военнослужащих 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ к руководству Украины с просьбой о выделении им должного финансирования и материальных средств для оборудования позиций. Как сообщили накануне в оперативном командовании ДНР, обращение не принесло никаких результатов, никто из высшего военного командования и руководства страны внимания на бойцов не обратил. В связи с этим военнослужащие вынуждены теперь обращаться в волонтерские организации, чтобы хоть как-то выжить на своих позициях, не имея элементарных вещей и даже должного продовольственного обеспечения.

Украинские СМИ подтверждают данные ДНР и ЛНР

В оперативном командовании ЛНР провели мониторинг украинских СМИ и представили статистику потерь ВСУ за октябрь 2017 года. Так, по данным украинских изданий, за месяц общие потери военнослужащих составили 38 человек. При этом 25 человек из них — это небоевые потери.

Несмотря на явное занижение украинской стороной потерь, в ЛНР констатировали сам факт реального их соотношения, а также указали на то, что даже небоевые потери сил АТО случаются не только на передовой, но и зачастую после возвращения бойцов в мирную жизнь.

«Скорое наступление»

«Боевики готовятся к наступлению в Донбассе», пишут украинские СМИ со ссылкой на народного депутата Украины Дмитрия Тымчука. Нардеп приводит в качестве аргумента некие «оперативные данные» группы «Информационное сопротивление», которую сам же и возглавляет. Согласно этим данным, ополченцы ЛНР активно оборудуют позиции в районе Светлодарской дуги для ведения «наступательных действий тактического характера».

Корреспондент ФАН, работающий в Донбассе, побеседовал с командирами боевых подразделений и рядовыми бойцами Народной милиции ЛНР. В ходе бесед военнослужащие сообщили, что никаких наступательных действий со стороны ополчения Донбасса не ведется и не планируется.

Кроме того, сам Тымчук неоднократно приводил «оперативные данные», согласно которым «оккупанты и российско-террористические войска» возводят лишь укрепления оборонительного характера, что свидетельствует об отсутствии планов по активным наступательным действиям. Последнюю публикацию по этому поводу Тымчук делал три недели назад.

Отметим, на данный момент в украинских СМИ как под копирку развернута информационная кампания по устрашению «свидомой» аудитории и очередной дискредитации ДНР и ЛНР, которые якобы вот-вот пойдут в наступление. Публикация Тымчука, на наш взгляд, является ее частью.