Сейм Литвы принял аналог «закона Магнитского»

Москва, 16 ноября. Сейм Литвы принял в четверг, 16 ноября, законопроект, который является аналогом американского так называемого «закона Магнитского». Таким образом, Вильнюс ввел ограничения на въезд для иностранных граждан, сообщили в пресс-служба литовского парламента.

Законопроект поддержали 91 парламентарий. Документ является дополнением к существующему закону о правовом положении иностранцев.

Такие образом, новая статья запрещает некоторым иностранцам въезд в Литву на пять лет. Речь идет о лицах, которые в других странах совершили тяжкие или особо тяжкие преступления против личности.

Литва стала четвертым государством, которое приняла такой закон. Ранее это было сделано в США, Канаде и Эстонии.

Напомним, американский «Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» или «закон Магнитского» представляет собой часть закона об отмене поправки Джексона — Вэника, которая действовала для Советского союза и России с 1974 по 2012 года. Поправка была принята в декабре 2012 года.