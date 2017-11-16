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Сейм Литвы принял аналог «закона Магнитского»
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    Сейм Литвы принял аналог «закона Магнитского»

    15:54  16 Ноября 2017
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    Сейм Литвы принял аналог «закона Магнитского»

    Москва, 16 ноября. Сейм Литвы принял в четверг, 16 ноября, законопроект, который является аналогом американского так называемого «закона Магнитского». Таким образом, Вильнюс ввел ограничения на въезд для иностранных граждан, сообщили в пресс-служба литовского парламента.

    Законопроект поддержали 91 парламентарий. Документ является дополнением к существующему закону о правовом положении иностранцев.

    Такие образом, новая статья запрещает некоторым иностранцам въезд в Литву на пять лет. Речь идет о лицах, которые в других странах совершили тяжкие или особо тяжкие преступления против личности.

    Литва стала четвертым государством, которое приняла такой закон. Ранее это было сделано в США, Канаде и Эстонии.

    Сейм Литвы принял аналог «закона Магнитского»

    Напомним, американский «Акт о верховенстве закона и подотчетности имени Сергея Магнитского» или «закон Магнитского» представляет собой часть закона об отмене поправки Джексона — Вэника, которая действовала для Советского союза и России с 1974 по 2012 года. Поправка была принята в декабре 2012 года.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #литва #закон магнитского #парламент #въезд #сейм #иностранцы
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