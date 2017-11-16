Ирак: глава ООН призвал Эрбиль и Багдад начать диалог

Эрбиль, 16 ноября. Спецпосланник генерального секретаря ООН в Ираке Ян Кубиш встретился с официальными представителями Эрбиля и Багдада.

Ян Кубиш встретился с премьер-министром Регионального правительства Курдистана Нечирваном Барзани и заместителем премьер-министра Ирака Кубадом Талабани. В ходе встречи официальные лица обсудили текущую политическую ситуацию в Ираке в отношении Эрбиля и Багдада.

На переговорах Кубиш передал Барзани и Талабани послание генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором он подтвердил поддержку политического диалога между Багдадом и Эрбилем на основе иракской конституции. Кубиш предложил сторонам свою кандидатуру в качестве посредника на переговорах.