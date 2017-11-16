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Ирак: глава ООН призвал Эрбиль и Багдад начать диалог
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    Ирак: глава ООН призвал Эрбиль и Багдад начать диалог

    15:53  16 Ноября 2017
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    Ирак: глава ООН призвал Эрбиль и Багдад начать диалог

    Эрбиль, 16 ноября. Спецпосланник генерального секретаря ООН в Ираке Ян Кубиш встретился с официальными представителями Эрбиля и Багдада.

    Ян Кубиш встретился с премьер-министром Регионального правительства Курдистана Нечирваном Барзани и заместителем премьер-министра Ирака Кубадом Талабани. В ходе встречи официальные лица обсудили текущую политическую ситуацию в Ираке в отношении Эрбиля и Багдада.

    На переговорах Кубиш передал Барзани и Талабани послание генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, в котором он подтвердил поддержку политического диалога между Багдадом и Эрбилем на основе иракской конституции. Кубиш предложил сторонам свою кандидатуру в качестве посредника на переговорах.

    Ирак: глава ООН призвал Эрбиль и Багдад начать диалог

    Автор: Алексей Громов
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    #оон #ирак #курдистан #ян кубиш
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