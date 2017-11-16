Умер автор музыки к фильмам Тарантино Луис Бакалов

Рим, 16 ноября. Известный композитор аргентино-итальянского происхождения Луис Энрикес Бакалов скончался в возрасте 84 лет. По предварительным данным, причиной его смерти стала ишемическая болезнь сердца.

По информации агентства ANSA, композитор умер в римской больнице «Спн Филиппо Нери».

Бакалов в первую очередь известен своими композициями к фильмам прославленного американского режиссера Квентина Тарантино. В 1967 году он получил номинацию на премию «Оскар» в категории «Лучшая музыкальная адаптация» за фильм «Евангелие от Матфея». Спустя почти 30 лет Бакалов все-таки удостоился высшей премии американских кинематографистов за работу над картиной «Почтальон» режиссера Майкла Рэдфорда.

Луис Энрикес Бакалов также написал музыку к фильмам «Убить Билла», «Караваджо», «Джанго освобожденный», «Город женщин».