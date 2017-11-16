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Происшествия
Одна из жертв авиакатастрофы под Хабаровском скончалась от разрыва сердца
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    Одна из жертв авиакатастрофы под Хабаровском скончалась от разрыва сердца

    15:25  16 Ноября 2017
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    Одна из жертв авиакатастрофы под Хабаровском скончалась от разрыва сердца

    Хабаровск, 16 ноября. Названы причины смерти двух пассажирок самолета L-410, который потерпел крушение в Хабаровском крае, сообщили источники Федерального агентства новостей.

    Эксперты провели вскрытие двух пассажирок L-410, которые погибли при авиакатастрофе в Хабаровском крае. 63-летняя Анна Л. и 44-летняя Ольга Л. были свекровью и невесткой, которые сопровождали девочку.

    Невестка погибла от тяжелой травмы шеи: у женщины полностью разрушены позвонки. А ее свекровь скончалась от разрыва сердца. У женщины были проблемы с сердцем уже давно, заметили источники.

    Одна из жертв авиакатастрофы под Хабаровском скончалась от разрыва сердца

    Ранее стало известно, что педагога Ольгу Лапоникову, которая своим телом закрыла ребенка при крушении L-410, хотят наградить посмертно.

    Автор: Алексей Громов
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    #крушение #пассажиры #хабаровский край #l-410 #причины смерти
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