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Украина
Награжденная Порошенко учительница из Закарпатья стала сиделкой для пожилого британца
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    Награжденная Порошенко учительница из Закарпатья стала сиделкой для пожилого британца

    15:41  16 Ноября 2017
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    Награжденная Порошенко учительница из Закарпатья стала сиделкой для пожилого британца

    Киев, 16 ноября. «Учитель года-2016» из Украины в номинации «Иностранный язык» Виолетта Македон уехала работать в Великобританию из Закарпатья вместе со многими коллегами из школы города Берегово, пишет издание «Прозахид»

    Награжденная украинским президентом Петром Порошенко учитель английского языка из Закарпатья Виолетта Македон уехала работать в Великобританию. На встрече с главой государства педагог рассказывала о необходимых реформах в сфере образования, беседуя с Порошенко по-английски.

    Однако несмотря на звание заслуженного учителя Украины и карьерные ожидания, Македон больше не работает в школе. Женщина оставила родину и переехала в Лондон, где для нее больше перспектив. За ней потянулись и другие учителя из школ города Берегово. По словам Македон, она проживает в доме семейной пары, которые имеют фотобизнес.

    Награжденная Порошенко учительница из Закарпатья стала сиделкой для пожилого британца

    Учительница работает сиделкой у пожилого родственника британской семьи по имени Боб. В ее обязанности входит гулять со стариком, ходить с ним по культурным местам. Работодатели довольны, что за их родственником присматривает молодая украинка в совершенстве владеющая английским языком. Однако Виолетта Македон призналась, что скучает по школе. 

     

    Автор: Ирина Селезнева
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    #украина #лондон
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