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ИГ захватило позиции «ХАМАС» в лагере беженцев Ярмук
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    ИГ захватило позиции «ХАМАС» в лагере беженцев Ярмук

    15:26  16 Ноября 2017
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    ИГ захватило позиции «ХАМАС» в лагере беженцев Ярмук

    Дамаск, 16 ноября. Боевики «Исламского государства»1 захватывают новые районы в лагере беженцев около Дамаска.

    Местные источники сообщили, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) стремятся установить полный контроль над лагерем палестинских беженцев Ярмук, расположенном к юго-западу от столицы Сирии.

    Отмечается, что игиловцы атаковали позиции организации «ХАМАС» (палестинское движение сопротивления), которая действует на территории лагеря. В данный момент информации о потерях со стороны «ХАМАС» и «Халифата» не поступало. Судя по всему, палестинцы попытаются восстановить контроль над потерянными территориями.

    ИГ захватило позиции «ХАМАС» в лагере беженцев Ярмук

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #иг #дамаск #игил #хамас #ярмук
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