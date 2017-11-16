ИГ захватило позиции «ХАМАС» в лагере беженцев Ярмук

Дамаск, 16 ноября. Боевики «Исламского государства»1 захватывают новые районы в лагере беженцев около Дамаска.

Местные источники сообщили, что боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) стремятся установить полный контроль над лагерем палестинских беженцев Ярмук, расположенном к юго-западу от столицы Сирии.

Отмечается, что игиловцы атаковали позиции организации «ХАМАС» (палестинское движение сопротивления), которая действует на территории лагеря. В данный момент информации о потерях со стороны «ХАМАС» и «Халифата» не поступало. Судя по всему, палестинцы попытаются восстановить контроль над потерянными территориями.

1 Организация запрещена на территории РФ.