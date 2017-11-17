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«Тальвар»: фрегат проекта 11356
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    «Тальвар»: фрегат проекта 11356

    16:59  17 Ноября 2017
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    Фрегаты типа «Тальвар» (проект 11356) — серия многоцелевых фрегатов, построенных с применением стелс-технологий и оснащенных установкой вертикального пуска ракет. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    Согласно плану Государственной программы вооружения на 2011-2020 годы, в состав российского ВМФ должно поступить пять-шесть фрегатов проекта 11356. Кроме того, с 1999 по 2004 было построено и введено в строй три корабля данного проекта для Индии — Tabar, Trishul, Talwar. В настоящее время для Индии строится еще три фрегата.

    В декабре 2010 года для Российской Федерации был заложен «Адмирал Григорович», предназначенный для Черноморского флота. Проект корабля был разработан ФГУП «Северное проектно-конструкторское бюро» на базе пограничного сторожевого корабля 11351.

    Сторожевые фрегаты проекта 11356 предназначены для ведения боевых действий в морских и океанских районах самостоятельно или в составе соединения кораблей в качестве эскортного судна. Заметим, что боевые возможности «Тальвара» дают возможность вести поиск и уничтожение подводных лодок потенциального противника; осуществлять противовоздушную, противокорабельную и противолодочную оборону боевых кораблей в море. Кроме того, фрегат способен поддерживать боевые действия сухопутных войск, а также обеспечивать высадку десантных групп.

    «Тальвар»: фрегат проекта 11356

    Корабль имеет полубачный корпус с продленным полубаком и достаточно полными обводами в надводной части носовой оконечности. Кроме того, фрегат имеет трехостровную надстройку. Корпус и надстройка судна выполнены стальными.

    В целях повышения защищенности и живучести корабля при его создании были использованы методы архитектурной защиты с учетом технологии «стелс». Более того, удалось реализовать мероприятия по снижению акустической заметности судна и защиты от оружия массового поражения.

    Заметим, что в качестве главной энергетической установки используется двухвальная газотурбинная установка типа COGAG, которая состоит из двух форсажных и двух маршевых газотурбинных двигателей. Они работают через сложные редукторы на два винта фиксированного шага. Суммарная мощность главной энергетической установки составляет 56 тысяч лошадиных сил.

    Электроэнергетическая система включает в себя четыре дизель-генератора WCM 800/5, чья суммарная мощность — 3200 кВт.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #армия #флот
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