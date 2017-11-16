Москва, 16 ноября. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что решение о выходном дне 25 декабря в связи с празднованием католиками Рождества усилит европейскую интеграцию страны.

«Это важное мировоззренческое историческое решение, которое усилит европейские интеграционные позиции Украины», — приводит слова Турчинова пресс-служба ведомства.

Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины сделала католическое Рождество 25 декабря официальным праздником и выходным днем. Такое решение Рады вызвало удивление украинцев.