Выходной на католическое Рождество усилит евроинтеграцию Украины — Турчинов
Москва, 16 ноября. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов заявил, что решение о выходном дне 25 декабря в связи с празднованием католиками Рождества усилит европейскую интеграцию страны.
«Это важное мировоззренческое историческое решение, которое усилит европейские интеграционные позиции Украины», — приводит слова Турчинова пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что Верховная рада Украины сделала католическое Рождество 25 декабря официальным праздником и выходным днем. Такое решение Рады вызвало удивление украинцев.
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