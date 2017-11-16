Кремль анонсировал встречу Путина и президента Киргизии в Петербурге

Москва, 16 ноября. Президент России Владимир Путин встретится с главой Киргизии Алмазбеком Атамбаевым в Петербурге в пятницу, 17 ноября, сообщили в пресс-службе Кремля.

В Кремле рассказали о встрече Путина и Атамбаева 17 ноября в Петербурге.

«Состоится встреча президента РФ Владимира Путина с президентом Киргизской Республики Алмазбеком Атамбаевым, который будет находиться в России с рабочим визитом и примет участие в мероприятиях VI Санкт-Петербургского международного культурного форума», — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудят результаты многолетнего сотрудничества государств. В Кремле также обратили внимание, что Москва высоко оценивает личный вклад Атамбаева в продвижение стратегического партнерства между Россией и Киргизией.