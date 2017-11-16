Хогвартс в Крыму: как «Артек» объединяет детей со всей России. ФАН-ТВ

10 детских лагерей на морском побережье Черного моря, три сотни гектаров, 500 зданий и сооружений, сотни тысяч счастливых детских сердец — все это знаменитый международный детский центр «Артек». Основанный в далеком 1925 году, сегодня он живет динамичной и насыщенной жизнью. Легендарный детский курорт на берегу Черного моря работает круглый год. В свои 92 советская легенда расширяет инфраструктуру, обновляет лагеря и принимает самых одаренных детей из России и стран ближнего зарубежья. Насыщенная программа включает и посещение школы. Здесь ее называют Артековским Хогвартсом. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

В современном «Артеке» отдыхают порядка трех тысяч детей. Математику и русский язык каждый изучает в классах, а географию, биологию, литературу, обществознание и иностранные языки — на открытом воздухе или на специальных площадках, в формате сетевых образовательных модулей. Физику и химию учителя преподают в виде экспериментариума, вовлекая детей в процесс обучения с помощью современных технологий.

Светлана Соболева, учитель химии школы МДЦ «Артек», рассказала ФАН, что в цифровой химической лаборатории школы проходит экспериментариум по теме «Металлы 21 века».

«Вы знаете, очень сильно нам добавилось оснащение кабинета, потому что оборудование поступило, можно сказать, шикарное. Это и стеклянная посуда, и различные электрохимические приборы, и одних только датчиков мы насчитываем больше 15-ти, наверное. Различных видов — это и датчики кислорода, определения концентрации углекислого газа, объема жидкости, электропроводности различных веществ, что мы не могли раньше этого определять вообще. Крым присоединен к России, наше министерство образования, правительство было заинтересовано. Дети едут в «Артек» самые лучшие сейчас, чего не было при Украине. Дети едут не только с России, но и с различных стран», — добавила она.

— В анкетах они говорят о том, что «этот предмет я дома воспринимал по-другому. В «Артеке» я понял, что мне он интересен». И вот это повышение мотивации ребенка к обучению оно дорогого стоит, — рассказала ФАН Наталья Царькова, директор школы МДЦ «Артек», заслуженный работник образования Республики Крым

— Если бы Крым был украинским, это было бы возможно?

— Нет, нет. Мы работали немножко по-другому. На Украине это программа — единая программа, которая работает по всем классам, единые учебники, единые программы. Вы знаете, часто я слышу сейчас разные мнения о том, что стандарт задает жесткие рамки, что существует ЕГЭ. Но я вам должна сказать и другое, что Федеральный государственный стандарт дает свободу учителю. Частью модуля является самостоятельная исследовательская деятельность ребенка, когда учитель является в этой ситуации менеджером проекта, модератором. Ему зачем учитель, который просто является транслятором этой информации?

На территории Международного детского центра «Артек» расположились 10 лагерей, множество студий и площадок для активного отдыха. На Биосферной станции или, как ее еще называют, Зооферме, дети ухаживают за артековской оранжереей и домашними животными, тренируются в симферопольском филиале Конно-кинологического спасательного центра МЧС.

Ксения, спасатель МЧС, педагог студии «Эко-Артек, верховая езда» пояснила ФАН, что детям сначала дается теория, про масти лошадей, породы, характер, повадки.

«Затем у них идет практическая часть, то есть они учатся ухаживать за лошадьми, кормят лошадей, чистят, затем уже приступают к верховой езде. Несомненно, «Артек» растет, развивается. Раньше, когда только начала работу наша студия, у нас было всего две лошади, которые на манеже, Феска вороная и Шкипер. Затем привезли еще двух лошадей. Также здесь развивается зооуголок, появилось новое направление — кинологическая студия», — рассказала она.

С ноября 2014-го в центре действует программа реконструкции «Артека» до 2020 года. С тех пор восстановили большую часть объектов. В их числе — центральная артековская столовая. Построенная еще в 60 годах прошлого века, в 2004 она была закрыта в связи с экономией средств. Через 10 лет — здание отремонтировали. Руководству удалось не только сохранить высокие стандарты артековского питания, но и ввести новые: из рациона детей исключили свинину, ограничили количество жареного, соли и специй.

«С момента как раз присоединения Крыма на уровень выросло, конечно, качество, разнообразие продуктов. Сейчас новые фрукты вводятся у детей, изобилие всего. Блюда состоят из трех комплексов у нас, большое разнообразие напитков, первых блюд, вторых блюд. Вот, у нас новое мороженое, которое мы сейчас стали делать. У нас была делегация не так давно из Китая, которая была поражена, конечно, тем, что такое вкусное мороженое у нас есть», — рассказала ФАН Земфира Гусейнова, заведующая производством столовой.

Пятиразовое питание артековцев включает в себя национальные блюда почти 15-ти стран: минестроне из Италии, чевапчичи из Сербии и даже суп лапша из Китая.

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