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Общество
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В ПФР ответили на заявление Кудрина о нехватке денег на выплаты пенсии
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    В ПФР ответили на заявление Кудрина о нехватке денег на выплаты пенсии

    15:47  16 Ноября 2017
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    В ПФР ответили на заявление Кудрина о нехватке денег на выплаты пенсии

    Москва, 16 ноября. В пресс-службе Пенсионного фонда России прокомментировали заявление главы совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексея Кудрина о нехватке средств на пенсии. В ПФР отметили, что бюджет Фонда обеспечен доходами в полном объеме, выплаты будут ежегодно повышаться.

    «У нас есть трехлетний бюджет, в котором все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены доходами ПФР в полном объеме, — сообщила пресс-секретарь ПФР Маргарита Нагога. — Кроме того, пенсии и большинство социальных выплат будут каждый год повышаться».

    По ее словам, все пенсии будут выплачиваться в срок и в полном объеме, в связи с этим пенсионеры должны быть спокойны, передает РИА Новости.

    Ранее бывший министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что у правительства больше нет денег на выплату пенсий, и единственный вариант — это повысить пенсионный возраст в России

    В ПФР ответили на заявление Кудрина о нехватке денег на выплаты пенсии

    Автор: Тимур Румянцев
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    #кудрин #пенсия
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