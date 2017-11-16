В ПФР ответили на заявление Кудрина о нехватке денег на выплаты пенсии

Москва, 16 ноября. В пресс-службе Пенсионного фонда России прокомментировали заявление главы совета фонда «Центр стратегических разработок» Алексея Кудрина о нехватке средств на пенсии. В ПФР отметили, что бюджет Фонда обеспечен доходами в полном объеме, выплаты будут ежегодно повышаться.

«У нас есть трехлетний бюджет, в котором все расходы на пенсии и социальные выплаты обеспечены доходами ПФР в полном объеме, — сообщила пресс-секретарь ПФР Маргарита Нагога. — Кроме того, пенсии и большинство социальных выплат будут каждый год повышаться».

По ее словам, все пенсии будут выплачиваться в срок и в полном объеме, в связи с этим пенсионеры должны быть спокойны, передает РИА Новости.

Ранее бывший министр финансов, глава Центра стратегических разработок (ЦСР) Алексей Кудрин заявил, что у правительства больше нет денег на выплату пенсий, и единственный вариант — это повысить пенсионный возраст в России.