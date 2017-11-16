ЦИК назвал безосновательной идею обязательного второго тура на выборах

Москва, 16 ноября. Предложение депутатов Госдумы ввести обязательный второй тур голосования на выборах не имеет примеров в мировой практике. Об этом в четверг заявила секретарь ЦИК России Майя Гришина.

По ее словам, речь в данном случае фактически идет о предложении россиянам переголосовать.

«Предложение гражданам, по существу, переголосовать — вот что по смыслу предлагается. Такого, в общем-то, не знает мировая практика. Все-таки не очень обоснованно, по-моему», — отметила Гришина.

В то же время секретарь ЦИК подчеркнула, что, как и любая другая инициатива, эта может быть рассмотрена законодателями, передает РИА Новости.

Напомним, что ранее лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести обязательный второй тур голосования на президентских выборах в России. На сегодняшний день второй тур проводится только в том случае, если ни один из кандидатов не получил более 50% голосов. Президентские выборы в России состоятся 18 марта 2018 года.