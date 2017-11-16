Полиция задержала в Киеве мужчину с самодельной бомбой в рюкзаке

Киев, 16 ноября. Правоохранительные органы Украины задержали жителя Киева, у которого в рюкзаке обнаружили самодельное взрывное устройство, говорится в сообщении регионального управления Нацполиции.

В Оболонском районе Киева полиция задержала мужчину с самодельным взрывным устройством. Задержанному грозит до семи лет лишения свободы. По данным Нацполиции, мужчина заявил, что устройство было найдено.

Правоохранительные органы Киева направили бомбу на экспертизу, было возбуждено уголовное дело о незаконном обращении со взрывчатыми веществами. Напомним, что ранее в столице Украине эвакуировали почти де тысячи человек после телефонного звонка об угрозе минирования.