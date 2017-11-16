Путина пригласили в Южную Осетию на празднование десятилетия независимости республики

Цхинвал, 16 ноября. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пригласил президента России Владимира Путина посетить республику 26 августа 2018 года. В этот день в Южной Осетии будет праздноваться десятая годовщина независимости.

«Я пригласил Владимира Владимировича в Южную Осетию на праздники. Если он приедет, то это стало бы большим политическим событием в истории нашей республики», — цитирует главу Южной Осетии Sputnik.

Напомним, что во вторник Путин и Бибилов встретились в Москве. По итогам переговоров было сделано заявление о совместном соглашении, которое упростит жителям республики получение гражданства РФ.

В 2008 году Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии, которые решили выйти из состава Грузии. Это произошло после агрессии Тбилиси против Цхинвала.

Ранее сообщалось, что Путин поддержал создание сети по исследованию туберкулеза в странах БРИКС.