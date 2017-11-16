Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Пермякам предложили придумать названия улиц в новых микрорайонах
Политика
Путина пригласили в Южную Осетию на празднование десятилетия независимости республики
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Путина пригласили в Южную Осетию на празднование десятилетия независимости республики

    16:00  16 Ноября 2017
    31

    Путина пригласили в Южную Осетию на празднование десятилетия независимости республики

    Цхинвал, 16 ноября. Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов пригласил президента России Владимира Путина посетить республику 26 августа 2018 года. В этот день в Южной Осетии будет праздноваться десятая годовщина независимости.

    «Я пригласил Владимира Владимировича в Южную Осетию на праздники. Если он приедет, то это стало бы большим политическим событием в истории нашей республики», — цитирует главу Южной Осетии Sputnik.

    Напомним, что во вторник Путин и Бибилов встретились в Москве. По итогам переговоров было сделано заявление о совместном соглашении, которое упростит жителям республики получение гражданства РФ.

    В 2008 году Россия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии, которые решили выйти из состава Грузии. Это произошло после агрессии Тбилиси против Цхинвала.

    Ранее сообщалось, что Путин поддержал создание сети по исследованию туберкулеза в странах БРИКС.

    Автор: Дима Оленин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #россия #южная осетия #бибилов
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        12:37   16 Ноября 2017
        3184
        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        11:03   16 Ноября 2017
        1780
        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        9:10   16 Ноября 2017
        30254
        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        7:19   16 Ноября 2017
        373