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Бари Алибасов ответил «обиженному» россиянами Дюжеву
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    Бари Алибасов ответил «обиженному» россиянами Дюжеву

    14:56  16 Ноября 2017
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    Бари Алибасов ответил «обиженному» россиянами Дюжеву

    Москва, 16 ноября. Продюсер Бари Алибасов осудил актера Дмитрия Дюжева за категоричные высказывания в адрес российского зрителя.

    Дмитрий Дюжев заявил, что разочаровался в российском зрителе. Поводом для обиды стал инцидент в аэропорту, когда пассажиры не пропустили летевшего бизнес-классом актера без очереди, передает Nation News.

    «Я ради вашего досуга жизнью рискую. Один раз на самолете чуть не разбился. Съемки всегда идут с риском для жизни. В такие моменты думаешь: «Димка, тебе холодно? Тебе страшно? Забудь! Тебя люди любят! Они ждут твоего выхода на экран! Погибни, но будь лучшим! А потом я оказываюсь среди вас, зрителей, и мое место - в последнем вагоне», — обиженно рассказал Дюжев.

    Известный советский и российский музыкант, продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов назвал поведение актера «нелепостью».

    «А зритель ради него разве не старается?», — удивился Алибасов, добавив, что летчик самолета, сотрудники аэропорта тоже работают ради него.

    Алибасов также поделился личным примером:

    «Я езжу по Москве на метро. (…) Так что мне, заходя в метро, светить лицом и требовать освободить мне место, мол, я зашел?».

    Автор: Юлия Кошкина
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    #бари алибасов #дмитрий дюжев
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