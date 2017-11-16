Бари Алибасов ответил «обиженному» россиянами Дюжеву

Москва, 16 ноября. Продюсер Бари Алибасов осудил актера Дмитрия Дюжева за категоричные высказывания в адрес российского зрителя.

Дмитрий Дюжев заявил, что разочаровался в российском зрителе. Поводом для обиды стал инцидент в аэропорту, когда пассажиры не пропустили летевшего бизнес-классом актера без очереди, передает Nation News.

«Я ради вашего досуга жизнью рискую. Один раз на самолете чуть не разбился. Съемки всегда идут с риском для жизни. В такие моменты думаешь: «Димка, тебе холодно? Тебе страшно? Забудь! Тебя люди любят! Они ждут твоего выхода на экран! Погибни, но будь лучшим! А потом я оказываюсь среди вас, зрителей, и мое место - в последнем вагоне», — обиженно рассказал Дюжев.

Известный советский и российский музыкант, продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов назвал поведение актера «нелепостью».

«А зритель ради него разве не старается?», — удивился Алибасов, добавив, что летчик самолета, сотрудники аэропорта тоже работают ради него.

Алибасов также поделился личным примером: