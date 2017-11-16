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В Ирак переброшены сотни иранских военнослужащих
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    В Ирак переброшены сотни иранских военнослужащих

    15:14  16 Ноября 2017
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    В Ирак переброшены сотни иранских военнослужащих

    Дияла, 16 ноября. Курдское издание BasNews сообщило, что в северную провинцию Дияла прибыли сотни военнослужащих из Ирана.

    Курдское информационное агентство сообщило со ссылкой на местные источники, что несколькими днями ранее в районе Кифри провинции Диала на севере Ирака высадились иранские военнослужащие, которые прибыли на шести вертолетах. Позже появилась информация о еще двух вертолетах, приземлившихся в соседнем районе.

    Представители «Демократической партии Курдистана» заявили о 300 вооруженных бойцах, доставленных в населенный пункт Палкана в районе Зинан. Местные жители рассказали о шести иранских самолетах, которые привезли на своих бортах около полутора тысяч бойцов иранских «Сил Кудс» (спецназ КСИР под командованием генерала Касима Сулеймани).

    В Ирак переброшены сотни иранских военнослужащих

    Автор: Алексей Громов
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    #курды #ирак #иран #ксир #силы кудс
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