В Лос-Анджелесе пройдет премьера трехрядного кроссовера Lexus RXL

Лос-Анджелес, 16 ноября. Автомобильная компания Lexus представит новую модификацию кроссовера Lexus RXL с тремя рядами сидений.

В японской компании сообщили, что автомобиль сохранит прежнюю колесную базу. За счет заднего свеса модели будет добавлен новый ряд сидений в салоне.

Отмечается, что Lexus RXL будет доступен в двух версиях: бензиновой и гибридной. Подробности о технической начинке автомобиля появятся уже после его презентации 29 ноября.

В прошлом году гендиректор американской компании Lexus Джефф Брэкен заявил, что разработчики «потратили слишком много сил» на дизайн RX, поэтому они не будут существенно менять дизайн новой модели.

На российском авторынке стоимость RX начинается с 2,7 млн рублей.