Полиция разыскивает десятилетнего мальчика, пропавшего в Ленобласти

Санкт-Петербург, 16 ноября. В Ленинградской области продолжаются поиски десятилетнего мальчика Руслана Королева. Подросток пропал еще в конце октября, и никаких новостей о его местоположении нет до сих пор.

«На месте происшествия в городе Отрадное Кировского района продолжает работу оперативный штаб, координирующий ежедневно проводимые поисковые мероприятия, осмотры местности, допросы и иные следственные действия», — отмечается в сообщении пресс-службы ГСУ СК по Ленобласти.

Сотрудники правоохранительных органов изучают все возможные версии пропажи ребенка, проводят допрос потенциальных свидетелей, работают с записями городских видеокамер и видеорегистраторов. В поисках Руслана полицейским помогают многочисленные волонтеры, используются также и летательные аппараты, отмечает «Комсомольская правда в Петербурге».

Отметим, Руслану 10 лет, его рост 140 сантиметров, волосы темно-русые. Уходя из дома 28 октября, он надел черные брюки, коричневые кроссовки, черную с красным куртку и черную шапку.