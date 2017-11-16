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Полиция разыскивает десятилетнего мальчика, пропавшего в Ленобласти
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    Полиция разыскивает десятилетнего мальчика, пропавшего в Ленобласти

    15:07  16 Ноября 2017
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    Полиция разыскивает десятилетнего мальчика, пропавшего в Ленобласти

    Санкт-Петербург, 16 ноября. В Ленинградской области продолжаются поиски десятилетнего мальчика Руслана Королева. Подросток пропал еще в конце октября, и никаких новостей о его местоположении нет до сих пор.  

    «На месте происшествия в городе Отрадное Кировского района продолжает работу оперативный штаб, координирующий ежедневно проводимые поисковые мероприятия, осмотры местности, допросы и иные следственные действия»,  — отмечается в сообщении пресс-службы ГСУ СК по Ленобласти.

    Сотрудники правоохранительных органов изучают все возможные версии пропажи ребенка, проводят допрос потенциальных свидетелей, работают с записями городских видеокамер и видеорегистраторов. В поисках Руслана полицейским помогают многочисленные волонтеры, используются также и летательные аппараты, отмечает «Комсомольская правда в Петербурге»

    Отметим, Руслану 10 лет, его рост 140 сантиметров, волосы темно-русые. Уходя из дома 28 октября, он надел черные брюки, коричневые кроссовки, черную с красным куртку и черную шапку.

    Автор: Федор Веснин
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    #ленобласть #ребенок #пропажа #поиск
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