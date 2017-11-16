В Госдуме считают, что компромисс по долгу Украины маловероятен

Замглавы Минфина РФ Сергей Сторчак сообщил в четверг, что в настоящее время идут переговоры о внесудебном урегулировании долга Украины в три миллиарда долларов. По словам Сторчака, компромисс возможен, но в нижней палате российского парламента в этом сомневаются.

Как заявил корреспонденту Федерального агентства новостей первый заместитель председателя думского комитета по международным делам Дмитрий Новиков, компромисс возможен только в том случае, если все стороны вопроса адекватны. При этом он не исключил, что Россия может пойти на уступки.

«У Украины 3 миллиарда долларов долга перед Россией. Киев пытался его не выплачивать вообще, а когда лондонский суд обязал его вернуть долг, заявил, что платить ему нечем. Понятно, если вопрос вдруг решится во внесудебном порядке, то это будет в интересах Киева и Москвы. Но будет очень обидно, если Россия пойдет на большие уступки Украине. Нынешнее руководство Киева ведет себя не так, чтобы Москва шла ему на уступки», — считает парламентарий.

По мнению Дмитрия Новикова, прощение долга Украине в случае, если там сменится власть, — это нечто из разряда фантастики.

«Мы можем только предполагать, но что будет в соседней стране в ближайшее время, никому неизвестно. Я не думаю, что Саакашвили в роли президента Украины будет лучше Порошенко. Но он ввязался в политическую игру, и ничего нельзя исключать. А если вернуться к трехмиллиардному долгу, то все зависит от конкретных условий. Послабления возможны, прощение долга — вряд ли», — поделился своим мнением с ФАН первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам.

Как сообщала «Газета.ru» со ссылкой на замминистра финансов России Сергея Сторчака, внесудебное урегулирование долга Украины обсуждается с посредниками, а не с Киевом. Теоретически какое-то государство может взять на себя украинские обязательства по суверенному долгу, но нагрузка в 3 миллиарда долларов плюс штрафы за просрочку — это очень серьезно.

Напомним, Высокий суд Лондона в июле этого года постановил, что Украина должна выплатить России не только номинальную сумму долга в 3 миллиарда долларов, но и проценты по долгу и штрафы за невыплату в размере 75 миллионов долларов. Именно такая сумма «набежала» с 21 декабря 2015 года, когда Украина прекратила обслуживать долг.