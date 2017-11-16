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МИД Турции: Разногласия Москвы и Анкары не препятствуют перемирию в Сирии
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    МИД Турции: Разногласия Москвы и Анкары не препятствуют перемирию в Сирии

    15:08  16 Ноября 2017
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    МИД Турции: Разногласия Москвы и Анкары не препятствуют перемирию в Сирии

    Анкара, 16 ноября. Разногласия между Россией и Турцией по Сирии не станут преградой для реализации совместных мер по обеспечению перемирия в САР. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

    Дипломат отметил, что Москва и Анкара по-разному подходят к ряду вопросов, среди которых ситуация в Сирии, Украине и Крыму. Несмотря на это, по его словам, усилия обоих государств в настоящее время направлены на обеспечения перемирия в Сирии.

    «Разногласия — не помеха в этом отношении», — приводит слова Чавушоглу агентство Anadolu.

    Глава турецкого МИД также отметил, что Россия и Турция нацелены на стабилизацию двусторонних отношений, развитие и укрепление сотрудничества, поэтому говорить о докризисном и посткризисном периоде российско-турецких отношений не имеет смысла.

    Ранее в четверг стало известно о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган собирается посетить Россию с официальным визитом 22 ноября. Кремль пока эту информацию не подтвердил.

    Автор: Алексей Громов
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    #россия #турция #чавушоглу
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