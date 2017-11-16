МИД Турции: Разногласия Москвы и Анкары не препятствуют перемирию в Сирии

Анкара, 16 ноября. Разногласия между Россией и Турцией по Сирии не станут преградой для реализации совместных мер по обеспечению перемирия в САР. Об этом в четверг заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

Дипломат отметил, что Москва и Анкара по-разному подходят к ряду вопросов, среди которых ситуация в Сирии, Украине и Крыму. Несмотря на это, по его словам, усилия обоих государств в настоящее время направлены на обеспечения перемирия в Сирии.

«Разногласия — не помеха в этом отношении», — приводит слова Чавушоглу агентство Anadolu.

Глава турецкого МИД также отметил, что Россия и Турция нацелены на стабилизацию двусторонних отношений, развитие и укрепление сотрудничества, поэтому говорить о докризисном и посткризисном периоде российско-турецких отношений не имеет смысла.

Ранее в четверг стало известно о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган собирается посетить Россию с официальным визитом 22 ноября. Кремль пока эту информацию не подтвердил.