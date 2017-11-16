Нацразведка США может начать расследование «политических задач Путина»

Вашингтон, 16 ноября. Американский конгрессмен-демократ Раджа Кришнамурти подготовил законопроект под названием KREMLIN, направленный на изучение «вероятных намерений Владимира Путина».

Член палаты представителей Кришнамурти подготовил на рассмотрение проект под названием «Закон минимизации российского вмешательства и ограничений разведывательной деятельности» (KREMLIN), который обяжет директора Национальной разведки США подготовить аналитический доклад о вероятных намерениях и политических целях президента России Владимира Путина.

Кришнамурти уверен, что «Россия совершала диверсии в отношении политической системы США». Факты кибератак российских хакеров у конгрессмена «не вызывают сомнений», при этом Кришнамурти упомянут публикации западных СМИ со ссылкой на неназванные источники, пишет RT. А раз факты «российского вмешательства» не подлежат сомнению, то остается лишь выяснить, какие цели при этом преследовал Кремль, считает американский политик.