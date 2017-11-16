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Nissan Sentra и Nissan Pathfinder уходят с российского авторынка
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    Nissan Sentra и Nissan Pathfinder уходят с российского авторынка

    15:09  16 Ноября 2017
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    Nissan Sentra и Nissan Pathfinder уходят с российского авторынка

    Москва, 16 ноября. Японская компания Nissan остановила производство седана Sentra и внедорожника Pathfinder для российского авторынка.

    Причиной для остановки продаж и производства Nissan Sentra стало сокращение спроса российских потребителей в сегменте С, пишет «Российская газета» со ссылкой на пресс-службу компании.

    Внедорожник Pathfinder был изъят с рынка в связи с ростом продаж в сегменте SUV. Как сообщили в компании, вместо него Nissan усиленно займется продвижением кроссоверов Qashqai, X-Trail и Murano.

    Согласно статистике продаж, за последние полгода в России было продано только 362 автомобиля Nissan Sentra и 303 Nissan Pathfinder.

    Автор: Алексей Громов
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    #автомобиль #nissan #авторынок
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