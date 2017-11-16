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Украинская националистическая организация «Сич» включена в базу террористов США
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    Украинская националистическая организация «Сич» включена в базу террористов США

    15:08  16 Ноября 2017
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    Украинская националистическая организация «Сич» включена в базу террористов США

    Аннаполис (Мэриленд, США), 16 ноября. Консорциум по изучению терроризма при Университете штата Мэриленд США включил украинскую националистическую организацию С14 («Сич» — запрещена в России) в глобальную базу экстремистов. Об этом говорится в четверг на сайте консорциума. 

    По имеющимся данным, члены радикальной группировки обвиняются в совершении преступлений на почве ненависти. В ходе Майдана члены С14 выпускали расистские плакаты и боролись с другими активистами.

    «Их вступительная платформа, когда-то начавшаяся как политический протест, стала насильственной в 2014 году», — следует из сообщения организации.

    Напомним, C14 получила свое название в честь девиза, состоящего из 14 слов: «We must secure the existence of our people and a future for White children («Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей»). Эта цитата принадлежит американскому нацисту Дэвиду Лейну (David Lane).
     

    Автор: Дана Балан
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    #сша #террористы #украина #сич #с14
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