Украинская националистическая организация «Сич» включена в базу террористов США

Аннаполис (Мэриленд, США), 16 ноября. Консорциум по изучению терроризма при Университете штата Мэриленд США включил украинскую националистическую организацию С14 («Сич» — запрещена в России) в глобальную базу экстремистов. Об этом говорится в четверг на сайте консорциума.

По имеющимся данным, члены радикальной группировки обвиняются в совершении преступлений на почве ненависти. В ходе Майдана члены С14 выпускали расистские плакаты и боролись с другими активистами.

«Их вступительная платформа, когда-то начавшаяся как политический протест, стала насильственной в 2014 году», — следует из сообщения организации.

Напомним, C14 получила свое название в честь девиза, состоящего из 14 слов: «We must secure the existence of our people and a future for White children («Мы должны защитить само существование нашего народа и будущее для белых детей»). Эта цитата принадлежит американскому нацисту Дэвиду Лейну (David Lane).