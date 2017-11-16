Второй век подряд США лгут всему миру, чтобы начинать войны. Колонка Михаила Большакова

Колумнист ФАН анализирует, как на протяжении всей своей истории США сами придумывали инциденты, которые становились поводами к войнам.

«Никогда так не врут, как перед свадьбой, после охоты и во время войны». Эта известная поговорка очень хорошо характеризует судьбу правдивой информации в военное время. Впрочем, за последний век зыбкая грань между войной и миром для многих стран окончательно стерлась.

Наглядный пример такого подхода к войне — политика нынешнего мирового гегемона, Соединенных Штатов. За свою 230-летнюю историю США применяли военную силу более 240 раз — чаще, чем ежегодно.

Неудивительно, что американские военные, политики и дипломаты в вопросах «войны и мира» врали практически беспрерывно, причем делали это вполне сознательно.

Война с Испанией, купленная 266 жизнями

Одним из первых примеров «правды, принесенной в жертву политической целесообразности», в американской истории является загадочный взрыв американского броненосца Maine, который произошел в Гаванской бухте 25 января 1898 года. В результате взрыва погибло 266 членов экипажа корабля, в основном — матросов и младших чинов, корабль получил серьезные разрушения носовой части и быстро затонул на небольшой глубине.

Гибель Maine была тут же подхвачена прессой и политиками Соединенных Штатов. Возникшая волна ярости в американском обществе тут же была направлена против Испании, колонией которой в то время являлась Куба. Радикально настроенные круги общества считали, что броненосец был уничтожен испанской миной, подведенной ночью под его борт, — эта версия на долгие годы стала единственной и официально признанной.

Уже в апреле того же года, после чудовищной по своему накалу кампании обвинений против Испании в американской прессе, Вашингтон начал военные действия на Филиппинах, Гуаме, Кубе и в Пуэрто-Рико. В короткой войне американские армия и флот разгромили испанцев, Куба была провозглашена независимым государством, однако попала под сильное влияние США, а Пуэрто-Рико, Филиппины и Гуам стали владениями США.

Испано-американская война стала, по сути, первой «войной, развязанной прессой» (a newspaper-made war). Именно подготовка общественного мнения в США и в мире, во многом базировавшаяся на гибели Maine, позволила выставить Испанию в глазах американской и мировой общественности агрессором, в то время как фактически именно Соединенные Штаты первыми начали боевые действия.

Впоследствии со стороны Вашингтона были инициированы два расследования гибели Maine, в 1898 и в 1910 годах. Расследование 1898 года было, безусловно, политизированным и тут же пришло к выводу, что причиной гибели корабля стал внешний взрыв торпеды или мины. Хотя даже в этом расследовании комиссия не решилась прямо обвинить испанцев, констатировав: «Сторона, применившая торпеду или мину, осталась неизвестной».

В 1910 году Maine, затонувший на мелководье, стал помехой судоходству, и было принято решение поднять его со дна гавани. Обследование судна водолазами выявило массу фактов, не укладывающихся в версию 1898 года. Оказалось, взрыв произошел внутри судна, что противоречило версии о мине или торпеде, повредившей корпус. Однако комиссия не решилась на пересмотр заключения, по-прежнему настаивая на версии причастности Испании к взрыву.

Точка в расследовании судьбы Maine была поставлена только в наше время. После двух дополнительных расследований, проведенных американцами в 1976 и 2002 годах, основной версией гибели Maine стал пожар битуминозного угля в его бункерах, с последующей детонацией и взрывом боеприпасов в соседнем с бункером пороховом погребе броненосца.

Интересно, что подобная версия была впервые выдвинута еще во время расследования в 1898 году, но ее по политическим мотивам объявили «неверной и маловероятной».

Вьетнам: призрачные столкновения

Следующим примером глобальной лжи, причем лжи умышленной, оказался сюжет начала Вьетнамской войны, в итоге ставшей национальной катастрофой для США. Впрочем, результаты этой неудачной колониальной войны американской армии станут очевидны только в 1975 году, а десятилетием ранее, в 1964-м, Вашингтон горел желанием вклиниться во вьетнамский конфликт.

Проблемой для США во Вьетнаме было резкое усиление вьетнамских коммунистов, которые в полной мере воспользовались результатам краха французского колониального режима в 1954 году и установили свою власть в Северном Вьетнаме, а тремя годами позже начали войну против прозападного правительства Южного Вьетнама.

В период 1957–64 годов США осуществляли масштабную поддержку южновьетнамского режима, однако не имели возможности напрямую участвовать в конфликте, так как правительство Северного Вьетнама разумно не давало к этому поводов. Как и в случае с Испанией, Соединенным Штатам понадобился casus belli («случай для войны») — и американцы его создали собственными руками.

Серия американских предвоенных провокаций получила название «Тонкинского инцидента» и включала в себя два эпизода столкновения американских ВМС с военно-морскими силами Северного Вьетнама. Оба события произошли летом 1964 года (2 и 4 августа) и были использованы в качестве пропагандистского повода для фактического начала войны между США и Северным Вьетнамом.

Как ответ на эти события, конгрессом США была принята так называемая Тонкинская резолюция, предоставившая президенту Линдону Джонсону право на прямое использование вооруженных сил во Вьетнамской войне.

Большая часть документов, касающихся Тонкинского инцидента, оставалась секретной на протяжении долгого времени. В 1995 году АНБ (Агентство национальной безопасности США) рассекретило часть исходных документов, в которых явно указано, что в столкновении 2 августа по северовьетнамцам первыми открыли огонь американские силы. А наиболее вероятным сценарием столкновения 4 августа и вовсе была неправильная интерпретация отметок на американских радарах, поскольку никаких вражеских сил в районе столкновения не было.

Итогом одиннадцатилетней Вьетнамской войны стали колоссальные людские потери. Оба Вьетнама потеряли убитыми около 1,4 млн военнослужащих и партизан, еще около 2 млн человек составили потери среди мирного населения. Не удалось обойтись малой кровью и американцам — в той войне они потеряли 58 тысяч человек, еще около 100 тысяч человек из числа бывших военнослужащих впоследствии покончили жизнь самоубийством, дав название знаменитому «вьетнамскому синдрому».

Такова была страшная цена американской лжи о событиях в Тонкинском заливе.

Разгромленный роддом в Кувейте

В обоих приведенных случаях «безвинно пострадавшими» оказались американские военнослужащие. Однако к 1990 году цинизм вашингтонских политиков достиг стадии, позволившей им использовать в подобной провокации… новорожденных младенцев.

Август 1990 года. Саддамовский Ирак вводит войска в Кувейт, объявив этот эмират своей провинцией. Это сейчас то вторжение принято считать хрестоматийным образцом несправедливости «большого агрессора» по отношению к «маленькому соседу». А в те времена мало кто в мире сочувствовал средневековой кувейтской деспотии, а офицеры кувейтской армии даже издали обращение о «воссоединении с большой иракской семьей». К тому же Саддам Хусейн считался большим другом США — никто и подумать не мог, что Вашингтон решит рассориться с нефтяным союзником ради какого-то эмирата. А уж воевать за это…

Чтобы перевернуть общемировое восприятие ситуации с ног на голову и сколотить коалицию для «Бури в пустыне», понадобилась мощнейшая пропагандистская кампания. И она была с блеском осуществлена пиар-агентством Hill&Knowlton по заказу его давнишних клиентов из Белого дома.

Пиарщики постарались на славу. Использовав все возможные средства: от мобилизации конгрессменов до наклеек на бамперы машин «Освободим Кувейт!», PR-контора смогла в считанные недели демонизировать Саддама, превратить иракскую армию в «сборище убийц и палачей», а сам Ирак представить миру как исчадие ада, которое непременно нужно покарать.

Кульминацией той кампании стало знаменитое выступление «кувейтской девочки Наиры» перед комиссией по правам человека Конгресса США 10 октября 1990 года. Девочка, рыдая, поведала конгрессменам и всему прогрессивному человечеству, какие зверства учинила саддамовская военщина в одной из больниц Кувейта. Наира в деталях рассказала, как иракская солдатня на ее глазах ворвалась в родильное отделение и вышвырнула новорожденных из инкубационных капсул прямо на кафельный пол больницы.

Мир ахнул. Участь «диктатора Хусейна» была предрешена. Считается, что именно это выступление девочки Наиры переломило общественное мнение США и дало хрупкий перевес сторонникам войны с Ираком в сенате в январе 1991 года.

Лишь спустя годы выяснилось, что вся эта жуткая история про умирающих на полу младенцев — выдумка. А девочка-очевидец — родная дочь посла Кувейта в США Сауда Насера ас-Сабаха. Разумеется, ни в какой больнице ее не было.

Так началась первая война в человеческой истории, в которой пиар, снабженный красивыми телекадрами точного попадания бомбы в крестик на цели, играл роль большую, нежели сами боевые действия.

«Белый порошок» Пауэлла

Следующим фактом тотальной лжи Вашингтона стал сюжет начала второй американо-иракской войны в Персидском заливе.

После победы американской коалиции в 1991 году Ирак оказался надолго встроен в мировую «ось зла». Однако вплоть до начала 2003 года взаимоотношения Ирака и США пребывали в состоянии «холодной» войны, оставаясь в рамках ограниченного военного конфликта.

Более того, даже события 11 сентября 2001 года не смогли повлиять на взаимоотношения США и режима Хусейна. Эффект от масштабного террористического акта с весьма неясной механикой проведения (которая еще ждет своего исследователя) был направлен на крошечный Афганистан и использован для провальной интервенции против талибов. Которые, как впоследствии оказалось, не были ни в коей мере причастны к терактам 9/11.

К началу 2003 года со времени тех терактов прошло уже полтора года и, как следствие, «пристегнуть» ненавистного Саддама к разрушению «башен-близнецов» никак не получалось. В такой ситуации США снова пошли на большую ложь, обвинив Ирак в разработке биологического оружия, которая фактически Багдадом не велась и даже не планировалась.

5 февраля 2003 года, за месяц до вторжения, тогдашний госсекретарь США Колин Пауэлл выступил в Совете Безопасности ООН с обоснованием необходимости начала новой войны против Ирака. В своей речи он сослался на «полученную из первых рук информацию о заводах на колесах и на рельсах по производству биологического оружия», добавив, что источник является свидетелем, так как «сам руководил одним из таких предприятий».

Во время этого выступления Пауэлл потрясал знаменитой «пробиркой с белым порошком». По его словам, она была эквивалентна количеству спор сибирской язвы, с помощью которых можно убить небольшой город. Впоследствии Пауэлл назовет эту пробирку «полемическим приемом в выступлении» и скажет, что в ней, конечно же, был инертное и безопасное вещество.

Однако наиболее интересным окажется история «свидетеля», анонимного иракского перебежчика. В 2011 году сам Пауэлл прямо обвинит ЦРУ и разведывательное управление министерства обороны (РУМО) США в фальсификации исходных данных для его доклада на Совбезе ООН.

Как известно сейчас, в роли «свидетеля» со стороны ЦРУ и РУМО выступил иракский ученый Ахмед Альван Аль-Джанаби, проходивший в документах 2003 года под псевдонимом Curveball. Как впоследствии заявил в интервью сам Джанаби, он действительно сознательно лгал по поводу вымышленных иракских заводов, опасаясь за собственную безопасность и пытаясь получить убежище на Западе.

«BND (германская разведка) еще в 2000 году знала, что я лгу, поскольку они беседовали с моим бывшим начальником доктором Басилем Латифом. Он сообщил им, что никаких мобильных заводов по производству биологического оружия в Ираке нет. Через полтора года после этого они оставили меня в покое, так как знали, что я говорю неправду, хотя я в этом не признавался. Поверьте, тогда я думал, что для меня все закончилось», — подчеркнул Джанаби.

«Я до сих пор не знаю, почему BND передала мою заведомо ложную информацию ЦРУ, и почему она оказалась в речи Пауэлла», — добавил удивленный Джанаби в своем интервью 2011 года.

И вновь — десятилетие войны, основанной на прямой лжи и сознательных подтасовках. Людские потери Ирака от американской интервенции составили, по различным оценкам, от 460 до 650 тысяч убитыми. Потери американской коалиции, включая военных, контрактников и ЧВК — около 25 тысяч только погибших.

Вместо заключения

Список американской «большой военной лжи» можно продолжить. Помимо уже упомянутого террористического акта 9/11, который стал основанием для вторжения США в Афганистан и началом бесконечной войны с «мировым терроризмом», можно вспомнить, например, события югославской войны. В 1990-х годах поводом для западного вмешательства в дела на Балканах стал выдуманный репортаж журнала Time 1992 года о «сербских лагерях смерти».

В реальности в качестве «концлагеря» журналистами был подан обычный лагерь беженцев в Трнополье, а запечатленная на фотографии колючая проволока с хронически костлявым Фекретом Аличем и другими беженцами ограждала оператора и журналистов, но не свободно перемещавшихся героев фоторепортажа. Это, однако, не помешало будущему президент США Биллу Клинтону потребовать от хозяина Белого дома Джорджа Буша-старшего немедленно разбомбить боснийских сербов. Тогда, кстати, тоже не обошлось без американского пиар-агентства — оно называлось Ruder Finn.

Ждет своей оценки и история Слободана Милошевича, который загадочным образом погиб во время своего заключения в Гааге. Совсем недавно лидер Югославии был полностью оправдан по всем обвинениям в военных преступлениях, которые послужили предлогом для бомбардировок НАТО мирного Белграда.

«Большая американская ложь» может начать и временно оправдать любую войну. Но, как показывает практика, с ней невозможно жить вечно.