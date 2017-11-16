Сирия новости 16 ноября 16.30: ВКС РФ бомбят «Ан-Нусру» в Хаме, в Алеппо и Идлибе возобновились бои между «Тахрир аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки»

Сирия, 16 ноября. ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по позициям «Джебхат ан-Нусры»1 в Хаме, в Алеппо и Идлибе возобновились бои между «Тахрир аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки», армия Ирака зачистила от ИГ1 территории к северо-западу от Равы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» на северо-востоке Хамы.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: наносят удары по позициям боевиков в Дамаске, Алеппо и Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит «Нур ад-Дин аз-Зенки» в Алеппо и Идлибе.

«Нур ад-Дин аз-Зенки»: ведет бои с «Тахрир аш-Шам» в Идлибе и Алеппо.

«Ахрар аш-Шам»: активизировала действия против САА в Восточной Гуте.

Провинция Дамаск

В связи с активизацией военных действий против правительственных войск со стороны группировки «Ахрар аш-Шам» в Восточной Гуте, разведывательные самолеты ВВС Сирии отслеживают передвижения боевиков в Харасте. Об этом сообщает на своей странице в Facebook (@dimashq.now) информационное агентство Damascus Now. Smart News Agency также сообщает, что сирийская авиация наносит удары по укрепрайонам радикальных группировок в окрестностях поселений Мадира и Арбин. Данных о потерях среди боевиков на данный момент нет.

Провинция Алеппо

ВВС Сирии бомбят зоны дислокации радикальных вооруженных формирований в окрестностях деревень Сияла и Рамла на севере провинции Алеппо, пишет Smart News Agency. Военный источник в социальной сети Twitter (@AEJKhalil) пишет, что самолеты сирийских ВВС наносят удары по укрепрайонам боевиков недалеко от населенного пункта Ар-Рашидия.

В западной части региона после десятичасового перемирия возобновились столкновения между группировками «Тахрир аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки», передает военный Telegram-канал (@NRVR11). Напомним, боевики «Аз-Зенки» требуют от радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» покинуть подконтрольные противникам территории.

Провинция Идлиб

Военный конвой турецкой армии вошел на территорию Сирийской арабской республики, передает один из местных источников на своей странице в Facebook (@pulseofsyria). В поселении Кафр Люсин на севере провинции Идлиб замечены шесть грузовиков и около 50 солдат турецких вооруженных сил.

Местные источники в регионе сообщают о продолжающемся противостоянии между боевиками «Тахрир аш-Шам» и «Нур ад-Дин аз-Зенки». Ранее на одном из опорных пунктов «Ан-Нусры» прогремел взрыв. Взрывное устройство было заложено в припаркованном автомобиле.

Провинция Хама

На востоке провинции Хама продолжаются боестолкновения между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными исламистами «Тахрир аш-Шам». Smart News Agency пишет, что ВКС РФ совместно с ВВС Сирии наносят удары по зонам дислокации сторонников «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях поселения Аль-Балиль.

Информационное агентство также пишет о вооруженных конфликтах между боевиками радикальной оппозиции и армией САР на севере региона. Артиллерия САА ведет обстрел укрепрайонов антиправительственных вооруженных формирований недалеко от города Аль-Латамина.

Ирак

Армия Ирака освободила от террористов «Исламского государства»1 территории к северо-западу от города Рава. Об этом сообщает один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@Salma_Reza_).

Иракская армия вывела свои антитеррористические подразделения из города Киркук, пишет военный Twitter-канал (@alghadeer_tv). Напомним, солдаты правительственных войск, а также бойцы ополчения «Хашд аш-Шааби» находились в населенном пункте в течение последнего месяца.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)