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Закрытие Тучкова моста изменит движение автобусов‍ 18 ноября
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    Закрытие Тучкова моста изменит движение автобусов‍ 18 ноября

    14:44  16 Ноября 2017
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    Закрытие Тучкова моста изменит движение автобусов‍ 18 ноября

    Санкт-Петербург, 16 ноября. С 18 ноября в Петербурге изменятся маршруты движения общественного транспорта в связи с закрытием Тучкова моста.

    Автобус номер 1 будет следовать от Среднего проспекта ВО на 1-ю Кадетскую линию, затем на Университетскую набережную, Биржевую площадь, Биржевой мост, площадь Александра Лихачева, Зоологический переулок и далее по шоссе.

    Автобус номер 128 будет двигаться по маршруту от улицы Наличной до набережной Макарова, далее по 1-й Кадетской линии ВО, Университетской набережной, проспекту Добролюбова, переулку Талалихина и далее по трассе до Аптекарской набережной, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

    В воскресенье, 19 ноября, автобусы номер 1 и 128 перейдут на привычные маршруты.

    Автор: Дима Оленин
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    #петербург #транспорт #движение #тучков мост
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