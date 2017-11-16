Закрытие Тучкова моста изменит движение автобусов‍ 18 ноября

Санкт-Петербург, 16 ноября. С 18 ноября в Петербурге изменятся маршруты движения общественного транспорта в связи с закрытием Тучкова моста.

Автобус номер 1 будет следовать от Среднего проспекта ВО на 1-ю Кадетскую линию, затем на Университетскую набережную, Биржевую площадь, Биржевой мост, площадь Александра Лихачева, Зоологический переулок и далее по шоссе.

Автобус номер 128 будет двигаться по маршруту от улицы Наличной до набережной Макарова, далее по 1-й Кадетской линии ВО, Университетской набережной, проспекту Добролюбова, переулку Талалихина и далее по трассе до Аптекарской набережной, сообщает «Комсомольская правда в Петербурге».

В воскресенье, 19 ноября, автобусы номер 1 и 128 перейдут на привычные маршруты.