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Сигнал Путина для США: украинский политик оценил переговоры по обмену пленными в Донбассе
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    Сигнал Путина для США: украинский политик оценил переговоры по обмену пленными в Донбассе

    15:51  16 Ноября 2017
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    Сигнал Путина для США: украинский политик объяснил переговоры по обмену пленными между Киевом и ЛДНР

    Украинский политик Василий Волга в эфире программы «Время покажет» на Первом канале объяснил, зачем президент России Владимир Путин провел переговоры с главами ЛНР и ДНР по обмену пленными с Украиной по принципу «всех на всех». Телефонным переговорам предшествовала встреча Путина с лидером общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктором Медведчуком. По мнению политика, российский лидер пытается послать Западу определенный сигнал.

    «Это очень мощный дипломатический  сигнал, который, если убрать дипломатические реверансы, звучит примерно так: «Братцы, мы сделали все возможное; вы сами подписали минские соглашения,  вы приняли и ратифицировали их на самых высоких уровнях. На сегодняшний день вы заняли трусливую позицию и отказываетесь выполнять минские соглашения», — заявил Волга.

    Ведущие программы уточнили у Волги, кому адресован сигнал российского президента.

    «В первую очередь, американцам, главной скрипке <...> Конечно, американцам», — ответил Волга.

    Волга также уточнил, что Россия следует букве закона и неукоснительно выполняет минские соглашения.

    Я звонил в ДНР и ЛНР и общался с разными людьми: от ректоров университетов до таксистов. Люди очень рады. Самое лучшее, на что люди надеются, это то, что они [народные республики] смогут войти в состав Российской Федерации. Минимум, на что они надеются, что их признают как республики, и они смогут попасть в единую экономическую зону с Российской Федерацией», — подытожил Волга.

    Автор: Алексей Громов
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    #путин #донбасс #украина #волга
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