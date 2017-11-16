Сигнал Путина для США: украинский политик оценил переговоры по обмену пленными в Донбассе

Украинский политик Василий Волга в эфире программы «Время покажет» на Первом канале объяснил, зачем президент России Владимир Путин провел переговоры с главами ЛНР и ДНР по обмену пленными с Украиной по принципу «всех на всех». Телефонным переговорам предшествовала встреча Путина с лидером общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктором Медведчуком. По мнению политика, российский лидер пытается послать Западу определенный сигнал.

«Это очень мощный дипломатический сигнал, который, если убрать дипломатические реверансы, звучит примерно так: «Братцы, мы сделали все возможное; вы сами подписали минские соглашения, вы приняли и ратифицировали их на самых высоких уровнях. На сегодняшний день вы заняли трусливую позицию и отказываетесь выполнять минские соглашения», — заявил Волга.

Ведущие программы уточнили у Волги, кому адресован сигнал российского президента.

«В первую очередь, американцам, главной скрипке <...> Конечно, американцам», — ответил Волга.

Волга также уточнил, что Россия следует букве закона и неукоснительно выполняет минские соглашения.