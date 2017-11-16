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В Сети появились кадры из «Титаника», не вошедшие в фильм
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    В Сети появились кадры из «Титаника», не вошедшие в фильм

    14:29  16 Ноября 2017
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    В Сети появились кадры из «Титаника», не вошедшие в фильм

    Лондон, 16 ноября. Британский таблоид Mirror опубликовал редкие кадры, которые были вырезаны при монтаже из фильма «Титаник» Джеймса Кэмерона.

    В ролике, который длится чуть больше минуты, показывают, как героиня Кейт Уинслет выбирается из шлюпки и поднимается на борт корабля, прибывшего на сигнал SOS. На палубе судна можно заметить остальных спасшихся пассажиров «Титаника».

    В Сети появились кадры из «Титаника», не вошедшие в фильм

    Кэмерону пришлось отказаться от этих кадров под давлением компании Paramount, которая требовала сократить хронометраж, передает Телеканал 360.

    Напомним, что фильм-катастрофа «Титаник» вышел на экраны в 1997 году и долгое время считался самой кассовой кинолентой в истории, поскольку собрал в прокате 2 млрд 186 млн долларов. Впоследствии Кэмерон побил свой же рекорд, сняв еще более успешного «Аватара», который собрал 2 млрд 787 млн долларов.

     

    Автор: Геннадий Плющев
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    #кэмерон #титаник #кадры
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