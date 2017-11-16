В Сети появились кадры из «Титаника», не вошедшие в фильм

Лондон, 16 ноября. Британский таблоид Mirror опубликовал редкие кадры, которые были вырезаны при монтаже из фильма «Титаник» Джеймса Кэмерона.

В ролике, который длится чуть больше минуты, показывают, как героиня Кейт Уинслет выбирается из шлюпки и поднимается на борт корабля, прибывшего на сигнал SOS. На палубе судна можно заметить остальных спасшихся пассажиров «Титаника».

Кэмерону пришлось отказаться от этих кадров под давлением компании Paramount, которая требовала сократить хронометраж, передает Телеканал 360.

Напомним, что фильм-катастрофа «Титаник» вышел на экраны в 1997 году и долгое время считался самой кассовой кинолентой в истории, поскольку собрал в прокате 2 млрд 186 млн долларов. Впоследствии Кэмерон побил свой же рекорд, сняв еще более успешного «Аватара», который собрал 2 млрд 787 млн долларов.