Ученые NASA рассчитывают найти внеземную жизнь в ближайшие 20 лет

Нью-Йорк, 16 ноября. Сотрудничающий с американским аэрокосмическим агентством NASA исследователь Тони дел Хенио из Института космических исследований Годдарда заявил, что человечество столкнется с инопланетной жизнью уже в ближайшие десятилетия.

«Думаю, уже в ближайшие 20 лет мы найдем кандидатов на роль инопланетян, — заявил дел Хенио. — Однако я не лучший предсказатель».

Его коллега из исследовательского центра Эймса в Калифорнии отметил, что внеземная жизнь будет открыта уже в ходе исследования нашей Солнечной системы. Он назвал в качестве наиболее перспективных кандидатов на обнаружение инопланетян спутники Юпитера и Сатурна: Европу и Энцелад, сообщает «Ридус».

Обнаружение же жизни на других звездах, которую можно было бы заметить — то есть высокоразвитые цивилизации — зависит скорее от удачи: в непосредственной близости к Солнцу может не оказаться подходящей для существования жизни планеты.

Напомним, ранее в NASA заявили о возможности отправки миссии к покрытым льдом спутникам планет-гигантов. Экспедиция должна уточнить параметры существующего под поверхностью Европы и Энцелада огромного водного океана.