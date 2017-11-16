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Дейр-эз-Зор: САА и союзники вышли к берегу Евфрата на севере Абу-Кемаля
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    Дейр-эз-Зор: САА и союзники вышли к берегу Евфрата на севере Абу-Кемаля

    14:53  16 Ноября 2017
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    Дейр-эз-Зор: САА и союзники вышли к берегу Евфрата на севере Абу-Кемаля

    Абу-Кемаль, 16 ноября. Сирийская армия и «Хезболла» продолжают штурм позиции «Исламского государства»1 в Абу-Кемале.

    Местные источники в провинции Дейр-эз-Зор сообщили, что союзные войска значительно продвинулись в наступлении и достигли берегов Евфрата в северной части населенного пункта Абу-Кемаль.

    Ранее сообщалось, что «КСИР», «Хезболла» и сирийская армия начали штурм Абу-Кемаля, наступление началось с южного, восточного и западного направлений. Значительную поддержку армейцам оказывают иракские ополченцы «Хашд аш-Шааби» («Народные мобилизационные силы»), которые ранее присоединились к военной операции в Дейр-эз-Зоре.

    Накануне бомбардировщики ВКС РФ Ту-22М3 провели групповое бомбометание по позициям террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) на подступах к Абу-Кемалю.

    Дейр-эз-Зор: САА и союзники вышли к берегу Евфрата на севере Абу-Кемаля

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #вкс рф #саа #дейр-эз-зор #абу-кемаль
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