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Пучдемон призвал власти Испании встретиться с «правительством» Каталонии
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    Пучдемон призвал власти Испании встретиться с «правительством» Каталонии

    14:32  16 Ноября 2017
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    Пучдемон призвал власти Испании встретиться с «правительством» Каталонии

    Москва, 16 ноября. Бывший руководитель Каталонии Карлес Пучдемон объяснил, что повлияло на принятие решения о проведении референдума. По его словам, он два раза предлагал премьер-министру Испании Мариано Рахою согласиться на его проведение.

    «Публично — множество раз, — сказал Пучдемон в эфире RT UK во время участия в программе «Шоу Алекса Салмонда». — Я предлагал договориться о дате референдума».

    Как отметил Пучдемон, большая часть проживающих в Каталонии недовольны текущей ситуацией, при этом власти Испании заверяют, что это не так. По его словам, у Каталонии нет никакого будущего под властью Мадрида при создавшейся ситуации.

    Экс-глава Каталонии заключил, что вопрос единства Испании, в частности для Рахоя, — это «вопрос не политики, а религии».

    «Это неспособность <…> признать возможность — реальную возможность — того, что Испания может стать другой в будущем», — сказал Пучдемон.

    В заключение он призвал официальный Мадрид, власти ЕС, а также представителей ООН встретиться с его «правительством», чтобы положить конец создавшемуся политическому кризису и найти для Каталонии возможности движения вперед, передает RT.

    Напомним, 14 ноября Пучдемон заявил, что при определенных обстоятельствах каталонский кризис мог быть разрешен без объявления независимости автономного региона от Испании. 

    27 октября  каталонский парламент утвердил резолюцию об отделении региона от Испании. В ответ Мадрид распустил органы власти Каталонии, а также арестовал ряд чиновников и политиков региона.

    Автор: Тимур Румянцев
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    #каталония #испания #пучдемон
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