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МОК уделит россиянам особенное внимание при допинг-тестах на ОИ-2018
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    МОК уделит россиянам особенное внимание при допинг-тестах на ОИ-2018

    14:16  16 Ноября 2017
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    МОК уделит россиянам особенное внимание при допинг-тестах на ОИ-2018

    Москва, 16 ноября. Представитель МОК заявил, что на Олимпиаде-2018 будет обеспечен соответствующий уровень тестирования всех спортсменов, и особенно российских атлетов.

    Целевая группа, в состав которой входит Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA), DFSU (Doping Free Sport Unit), а также международные федерации по зимним видам спорта, продолжит работу над тем, чтобы обеспечить необходимый уровень тестирования всем спортсменам, имеющих право выступить на Олимпиаде-2018.

    Об этом «Р-Спорт» сообщил представитель МОК.

    «Целевая группа по-прежнему будет обеспечивать соответствующий уровень тестирования всех спортсменов, имеющих право выступить на Олимпиаде-2018, особенно российских атлетов», - рассказал представитель МОК.

    Напомним, в четверг утром в Сеуле прошло заседание учредительного совета ВАДА, на котором было принято решение не восстанавливать Российское антидопинговое агентство в правах.

    Российское антидопинговое агентство продолжит вести переговоры по восстановлению своей работы с Всемирным антидопинговым агентством и будет функционировать в штатном режиме.

    Автор: Юлия Кошкина
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    #мок #допинг #олимпиада-2018
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