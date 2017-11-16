МОК уделит россиянам особенное внимание при допинг-тестах на ОИ-2018

Москва, 16 ноября. Представитель МОК заявил, что на Олимпиаде-2018 будет обеспечен соответствующий уровень тестирования всех спортсменов, и особенно российских атлетов.

Целевая группа, в состав которой входит Международный олимпийский комитет (МОК), Всемирное антидопинговое агентство (WADA), DFSU (Doping Free Sport Unit), а также международные федерации по зимним видам спорта, продолжит работу над тем, чтобы обеспечить необходимый уровень тестирования всем спортсменам, имеющих право выступить на Олимпиаде-2018.

Об этом «Р-Спорт» сообщил представитель МОК.

«Целевая группа по-прежнему будет обеспечивать соответствующий уровень тестирования всех спортсменов, имеющих право выступить на Олимпиаде-2018, особенно российских атлетов», - рассказал представитель МОК.

Напомним, в четверг утром в Сеуле прошло заседание учредительного совета ВАДА, на котором было принято решение не восстанавливать Российское антидопинговое агентство в правах.

Российское антидопинговое агентство продолжит вести переговоры по восстановлению своей работы с Всемирным антидопинговым агентством и будет функционировать в штатном режиме.