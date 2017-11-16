«У нас очень много общего»: поток туристов из Австрии в Россию вырос на 33 процента

Год туризма Россия — Австрия подходит к концу. Но как отмечают его главные организаторы — заместитель министра культуры России Алла Манилова и замминистра науки, исследования и экономики Австрии Элизабет Штробль, это только юридическая формальность. Фактически связь в области культуры и туризма между странами, особенно перед Рождественским и Новогодними праздниками только набирает обороты. Впервые туристический поток между альпийской республикой и Россией не только не уменьшился, как было последние годы, но и вырос.

«Мы еще не подвели официальную статистику за год, она будет готова в первом квартале 2018-го. Но за шесть месяцев цифры впечатляют: количество туристов из России увеличилось на 40%, число жителей Австрии, которые приехали в нашу страну, увеличилось на 33%. Это удивительно приятные цифры. Теперь самое главное: за этот год наши страны создали абсолютно новую платформу, сделали так, чтобы обмен туристами был постоянным. Мы сотрудничаем в области молодежи, в сфере культуры и спорта, на региональном уровне. Мы работаем вместе, строим планы, сводим регионы между собой. И руководители знают друг друга очень хорошо, у них теперь не «бумажное», а неформальное партнерство», — заявила Алла Манилова.

Неформальное партнерство подтверждают заключенные соглашения на региональном уровне. Например, жители Тироля при словах «Карачаево-Черкесия» уже не будут делать удивленные глаза. Отныне регионы тесно связаны туристическим мостиком. Пример: Казань и город Зальцбург, Владимирская область и Федеральная земля Зальцбург.

«У нас, конечно, разные языки, но и очень много общего. Если брать культурное наследие, то я даже не хочу детально перечислять примеры, потому что на это уйдет много времени. Кроме того, в непростые времена, австрийский бизнес вложил в спортивную инфраструктуру Сочи около полутора миллиардов евро. Это произошло перед Олимпиадой. И если мы говорим о туризме, то здесь возможности практически безграничны — тенденция последнего времени такова, что туристы из Австрии теперь охотно посещают не только Москву, Петербург или Казань, но и российскую глубинку», — подчеркнула Элизабет Штробль.

Она же отметила, что Австрия намеревается предложить россиянам новую дорожную карту туриста. В нее войдут не только Вена или Зальцбург, не только горнолыжные курорты, но и «сельский туризм».