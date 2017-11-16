Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
СК возбудил уголовное дело об убийстве младенца, труп которого нашли на свалке в Тольятти
Весь мир
«У нас очень много общего»: поток туристов из Австрии в Россию вырос на 33 процента
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    «У нас очень много общего»: поток туристов из Австрии в Россию вырос на 33 процента

    14:50  16 Ноября 2017
    40

    Год туризма Россия-Австрия завершается, но связи набирают обороты — замминистра экономики Австрии

    Год туризма Россия — Австрия подходит к концу. Но как отмечают его главные организаторы — заместитель министра культуры России Алла Манилова и замминистра науки, исследования и экономики Австрии Элизабет Штробль, это только юридическая формальность. Фактически связь в области культуры и туризма между странами, особенно перед Рождественским и Новогодними праздниками только набирает обороты. Впервые туристический поток между альпийской республикой и Россией не только не уменьшился, как было последние годы, но и вырос.

    «Мы еще не подвели официальную статистику за год, она будет готова в первом квартале 2018-го. Но за шесть месяцев цифры впечатляют: количество туристов из России увеличилось на 40%, число жителей Австрии, которые приехали в нашу страну, увеличилось на 33%. Это удивительно приятные цифры. Теперь самое главное: за этот год наши страны создали абсолютно новую платформу, сделали так, чтобы обмен туристами был постоянным. Мы сотрудничаем в области молодежи, в сфере культуры и спорта, на региональном уровне. Мы работаем вместе, строим планы, сводим регионы между собой. И руководители знают друг друга очень хорошо, у них теперь не «бумажное», а неформальное партнерство», — заявила Алла Манилова.

    Элизабет Штробль

    Неформальное партнерство подтверждают заключенные соглашения на региональном уровне. Например, жители Тироля при словах «Карачаево-Черкесия» уже не будут делать удивленные глаза. Отныне регионы тесно связаны туристическим мостиком. Пример: Казань и город Зальцбург, Владимирская область и Федеральная земля Зальцбург.

    «У нас, конечно, разные языки, но и очень много общего. Если брать культурное наследие, то я даже не хочу детально перечислять примеры, потому что на это уйдет много времени. Кроме того, в непростые времена, австрийский бизнес вложил в спортивную инфраструктуру Сочи около полутора миллиардов евро. Это произошло перед Олимпиадой. И если мы говорим о туризме, то здесь возможности практически безграничны — тенденция последнего времени такова, что туристы из Австрии теперь охотно посещают не только Москву, Петербург или Казань, но и российскую глубинку», — подчеркнула Элизабет Штробль.

    Год туризма Россия-Австрия завершается, но связи набирают обороты — замминистра экономики Австрии

    Она же отметила, что Австрия намеревается предложить россиянам новую дорожную карту туриста. В нее войдут не только Вена или Зальцбург, не только горнолыжные курорты, но и «сельский туризм».

    «12 января в Вене состоится грандиозный музыкальный фестиваль, поклонники классической музыки будут счастливы. Мы вместе с российскими коллегами решили, что в этот день на площадке фестиваля устроим презентацию городов России, которые будут принимать матчи чемпионата мира по футболу. Жаль, конечно, что австрийская сборная не приедет в РФ, но я могу вам сказать, что австрийских болельщиков будет очень много. И это здорово, что матчи будут проходить не только в признанных туристических центрах. Вашу страну просто необходимо посмотреть!» — заключила представитель Австрии.

    Автор: Денис Машкин
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #россия #австрия #москва #вена #штробль #год туризма
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        Директор «Донбассэнерго»: За американский уголь скоро будут сажать как за ущерб государству

        12:37   16 Ноября 2017
        2105
        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        Захарова: ООН не давала США мандат на присутствие в Сирии

        11:03   16 Ноября 2017
        1451
        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        Педагога, спасшую девочку в авиакрушении под Хабаровском, хотят наградить посмертно

        9:10   16 Ноября 2017
        28364
        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        Совет учредителей ВАДА отказался восстановить РУСАДА в правах

        7:19   16 Ноября 2017
        355