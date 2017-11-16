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Общество
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Украина
Киев изменил условия масштабного обмена пленными с ДНР и ЛНР
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    Киев изменил условия масштабного обмена пленными с ДНР и ЛНР

    16:03  16 Ноября 2017
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    Киев изменил условия масштабного обмена пленными с ДНР и ЛНР

    Киев, 16 ноября. Украинские власти требуют от ДНР и ЛНР освободить не 74, как сообщалось раньше, а 88 человек в рамках обмена пленными.

    Об этом заявила в четверг в эфире украинских телеканалов вице-спикер Верховной рады Украины Ирина Геращенко.

    «В списке людей, которых Украина пытается освободить, подтверждены 88 граждан. Украина готова передать немногим более, чем 300 граждан, которых запрашивает другая сторона», — сообщила она.

    Напомним, накануне главы Донецкой и Луганской народных республик Александр Захарченко и Игорь Плотницкий обсудили по телефону с президентом России Владимиром Путиным предложение лидера общественного движения «Украинский выбор — право народа» Виктора Медведчука по обмену пленными между Украиной, ДНР и ЛНР.

    Согласно выдвинутой инициативе, в среду Киев сообщал, что готов освободить 306 человек и в свою очередь ждет возвращения 74 пленных до Нового года.

    Автор: Алексей Громов
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    #днр #лнр #геращенко #обмен пленными
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