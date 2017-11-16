Путин назвал задачу по снижению смертности от туберкулеза на 95% амбициозной

Москва, 16 ноября. Задача по снижения смертности в мире на 95% к 2035 году является амбициозной, заявил президент России Владимир Путин во время в глобальной министерской конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по туберкулезу.

Путин подчеркнул, что проблема заболеваемости туберкулезом продолжат вызывать обеспокоенность в России. Он отметил, что в стране борьба с этой болезнью вызывает заботу.

«Планируется, что к 2035 году смертность от туберкулеза будет снижена на 95%, а заболеваемость — на 90%, — заметил российский лидер. — Безусловно, это очень амбициозная задача, сложная задача, особенно для стран с высоким бременем туберкулеза, то есть стран с наибольшим числом заболевших в течение года».

Глава России также отметил, что для борьбы с туберкулезом необходимо объединение усилий всех стран, а также ориентированность мировой науки.

Ранее стало известно, что в Курганской детской поликлинике детям отказались ставить пробу Манту, так как в медучреждении нет туберкулина, передает Ura.Ru.

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