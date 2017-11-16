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Политика
Путин назвал задачу по снижению смертности от туберкулеза на 95% амбициозной
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    Путин назвал задачу по снижению смертности от туберкулеза на 95% амбициозной

    14:33  16 Ноября 2017  /обновлено: 14:33  16 Ноября 2017
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    Путин назвал задачу по снижению смертности от туберкулеза на 95% амбициозной

    Москва, 16 ноября. Задача по снижения смертности в мире на 95% к 2035 году является амбициозной, заявил президент России Владимир Путин во время в глобальной министерской конференции Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по туберкулезу.

    Путин подчеркнул, что проблема заболеваемости туберкулезом продолжат вызывать обеспокоенность в России. Он отметил, что в стране борьба с этой болезнью вызывает заботу.

    «Планируется, что к 2035 году смертность от туберкулеза будет снижена на 95%, а заболеваемость — на 90%, — заметил российский лидер. — Безусловно, это очень амбициозная задача, сложная задача, особенно для стран с высоким бременем туберкулеза, то есть стран с наибольшим числом заболевших в течение года».

    Путин назвал задачу по снижению смертности от туберкулеза на 95% амбициозной

    Глава России также отметил, что для борьбы с туберкулезом необходимо объединение усилий всех стран, а также ориентированность мировой науки.

    Ранее стало известно, что в Курганской детской поликлинике детям отказались ставить пробу Манту, так как в медучреждении нет туберкулина, передает Ura.Ru.

    Владимир Путин. Биография

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #туберкулез #смертность #2035 #снижение заболеваемости
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