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Общество
Медведев поручил РЖД вернуть в продажу билеты на плацкарты
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    Медведев поручил РЖД вернуть в продажу билеты на плацкарты

    14:02  16 Ноября 2017  /обновлено: 14:02  16 Ноября 2017
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    Медведев поручил РЖД вернуть в продажу билеты на плацкарты

    Москва, 16 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил РЖД, Минтрансу и антимонопольной службе распоряжение возобновить продажу билетов в плацкартные и общие вагоны.

    Согласно поручению Медведева, билеты должны вернуть в продажу с середины ноября. Ранее «Федеральная пассажирская компания» сообщала о том, что купить места в плацкарте и общих вагонах можно будет с 17 ноября.

    Напомним, 3 ноября РЖД временно приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны в поезда, которые отправятся в путь с 1 января 2018 года. Такая мера была принята в связи с отсутствием утвержденных тарифов на билеты данной категории на следующий год.

    Автор: Алексей Громов
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    #медведев #ржд #плацкарт
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