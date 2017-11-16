Медведев поручил РЖД вернуть в продажу билеты на плацкарты

Москва, 16 ноября. Премьер-министр России Дмитрий Медведев направил РЖД, Минтрансу и антимонопольной службе распоряжение возобновить продажу билетов в плацкартные и общие вагоны.

Согласно поручению Медведева, билеты должны вернуть в продажу с середины ноября. Ранее «Федеральная пассажирская компания» сообщала о том, что купить места в плацкарте и общих вагонах можно будет с 17 ноября.

Напомним, 3 ноября РЖД временно приостановили продажу билетов в плацкартные и общие вагоны в поезда, которые отправятся в путь с 1 января 2018 года. Такая мера была принята в связи с отсутствием утвержденных тарифов на билеты данной категории на следующий год.