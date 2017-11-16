Спикер парламента Крыма рассказал, за какой вариант названия моста он проголосовал

Симферополь, 16 ноября. Спикер крымского парламента Владимир Константинов принял участие в конкурсе на лучшее название строящегося моста через Керченский пролив. По словам депутата, он поддержал вариант «Крымский мост».

Вице-спикер крымского правительства Дмитрий Полонский, который также занимает пост министра внутренней политики и связи, также проголосовал за «Крымский мост».

«Крымчане привыкли к тому, что это наш Крымский мост, поэтому, мне кажется, точно не надо искать никакого другого названия. По крайней мере, я бы проголосовал за вариант «Крымский мост», — рассказал он РИА Новости.

Напомним, что онлайн-голосование проходит на сайте http://назовимост.рф/. Среди наиболее популярных вариантов: Крымский мост, Керченский мост, Тузлинский мост, Мост Дружбы и Мост Воссоединения. Выбранный вариант название будет записан на топографических картах и дорожных указателях.