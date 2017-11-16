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Спикер парламента Крыма рассказал, за какой вариант названия моста он проголосовал
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    Спикер парламента Крыма рассказал, за какой вариант названия моста он проголосовал

    14:54  16 Ноября 2017
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    Спикер парламента Крыма рассказал, за какой вариант названия моста он проголосовал

    Симферополь, 16 ноября. Спикер крымского парламента Владимир Константинов принял участие в конкурсе на лучшее название строящегося моста через Керченский пролив. По словам депутата, он поддержал вариант «Крымский мост».

    Вице-спикер крымского правительства Дмитрий Полонский, который также занимает пост министра внутренней политики и связи, также проголосовал за «Крымский мост».

    Спикер парламента Крыма рассказал, за какой вариант названия моста он проголосовал

     «Крымчане привыкли к тому, что это наш Крымский мост, поэтому, мне кажется, точно не надо искать никакого другого названия. По крайней мере, я бы проголосовал за вариант «Крымский мост», — рассказал он РИА Новости.

    Напомним, что онлайн-голосование проходит на сайте http://назовимост.рф/. Среди наиболее популярных вариантов: Крымский мост, Керченский мост, Тузлинский мост, Мост Дружбы и Мост Воссоединения. Выбранный вариант название будет записан на топографических картах и  дорожных указателях.

    Автор: Геннадий Плющев
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